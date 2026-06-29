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焰火意外炸死8歲女童 母傷心但不提告

編譯陳盈霖╱綜合報導
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國慶日即將來臨，警方籲請民眾留心煙火安全。（路透）
國慶日即將來臨，警方籲請民眾留心煙火安全。（路透）

聖蓋博谷論壇報報導，2025年國慶日因鄰居違法燃放煙火，普安那公園（Buena Park）八歲亞裔女童阮茉莉（Jasmiine Nguyen，音譯）遭無辜炸死。事發近一年後，當時因涉嫌過失殺人被逮捕的屋主迪卡斯特羅（Earl Decastro），仍未遭正式起訴。茉莉的母親阮海莉（Haley Nguyen）日前表示，她不要求提出任何指控，那只是場意外。

橙縣檢察長辦公室表示，目前仍在審查本案，是否提出與過失致死相關的刑事指控尚未決定。

阮海莉表示，事發當天，她帶著兩個女兒與母親先參加一場烤肉聚會後，又前往朋友於普安那公園Cornflower Circle舉辦的另一場慶祝派對，當晚9時30分煙火燃放。

檢方指出，迪卡斯特羅在街上燃放一組非法煙火。煙火在施放時發生故障射向住宅，引燃堆放在車道附近的其他非法煙火，當時茉莉與其他賓客正聚集在那裡。「事情發生太快。原本是和朋友開心的一天，瞬間變成惡夢。」阮海莉說，「有些人的鞋子裡都是血。」她的母親也因此受傷。

遭炸傷的阮茉莉緊急送往急診數小時後，因內出血過世。「我從未想過她就這樣離開，」阮海莉說，「好幾個月我什麼都做不了。我再也聽不到她的聲音，抱不到她了。家裡寂靜。」

阮茉莉從小經常出現在阮海莉經營的珍奶店Greatea，是熟客們熟悉的小女孩。阮海莉在茉莉四歲時開了這家店，但女兒過世幾周後便將店關閉。

隨著今年國慶日即將來臨，阮海莉與茉莉小一歲的妹妹特別難熬，姊妹倆過去總喜歡穿一模一樣的衣服。這對母女住在安那罕迪士尼樂園附近，然而現在「每晚迪士尼的煙火，總讓人受傷。」阮海莉說，「過去我們很喜歡煙火，現在得等煙火放完才能睡。」如今，這位母親只能在過去的影片中聽聽女兒聲音，努力帶著她的回憶，慢慢往前走。

精華 FAQ

  • 非法煙火施放時失控射向住宅，又引燃車道旁的其他煙火，導致八歲女童阮茉莉遭炸傷，送醫數小時後因內出血身亡，連在場親友也有人受傷。

  • 屋主迪卡斯特羅先前因涉嫌過失殺人被逮捕，但至今尚未遭正式起訴。橙縣檢察長辦公室表示，案件仍在審查中，是否提出過失致死相關刑事指控未定。

  • 阮海莉表示，她不要求對任何人提出指控，認為這只是意外。她仍深陷喪女之痛，連過去喜愛的煙火與女兒常去的店面回憶，都成了難以承受的觸發點。

橙縣 亞裔 聖蓋博

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