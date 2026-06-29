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德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血行徑引發公憤

編譯組╱綜合報導
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涉嫌行兇的一對年輕姊妹，已被警方逮捕；左為21歲的基蒂（Kitty Mia Di...
涉嫌行兇的一對年輕姊妹，已被警方逮捕；左為21歲的基蒂（Kitty Mia Diaz），右為19歲的阿馬亞（Amaya Cookie Diaz）。（德里奧警局）

每日郵報報導，美國德州發生一起駭人聽聞的街頭謀殺案。一名育有五個孩子的母親在光天化日之下慘遭亂刀刺死，而涉嫌行兇的一對年輕姊妹在被警方逮捕時，竟然還對著鏡頭嬉皮笑臉，毫無悔意，冷血行徑引發社會公憤。

德州德里奧（Del Rio）警方表示，21歲的基蒂（Kitty Mia Diaz）與她19歲的妹妹阿馬亞（Amaya Cookie Diaz），25日於聖安東尼奧市郊約兩小時車程的德里奧鎮被逮捕。她們涉嫌在落網前數小時，殘忍刺殺了32歲的女子佩尼亞（Caroline Peña）。

警方調查，當天下午約2時10分，瓦爾韋德地區醫療中心（Val Verde Regional Medical Center）向警方通報，佩尼亞因全身多處受刀傷被送往急診，隨後被緊急轉送至聖安東尼奧的醫學中心接受手術，但仍於當晚9時左右宣告不治。

警方查出案發現場位於該市一處路口，並透過多名目擊者提供的證詞與路口監視器畫面，迅速鎖定嫌犯身分。

現場側拍影片顯示，這對迪亞茲姊妹在被警方上銬並押上警車時，不僅神情自若，甚至還帶著嘲諷的冷笑，故意直視鏡頭。當時兩人在警車內坐了幾分鐘，一名自稱是她們母親的女子上前阻擋拍攝，對著攝影師叫囂：「可以請你不要拍了嗎？那是我家，那是我女兒！」並在要求停止錄影後走向警方。

除了迪亞茲姊妹，警方隨後也逮捕了第三名涉案的21歲女子法茲（Kyandra Renee Faz）。目前三人均被指控謀殺罪，並移送至懲教設施關押，正等待法官訊問。警方表示，隨著調查深入，不排除會追加更多控罪。

這起殘暴攻擊的動機目前仍不清楚，但佩尼亞的親友對此感到悲痛萬分，強烈要求司法還受害者公道。

佩尼亞的好友奧喬亞（Zelina Ochoa）憤怒地說：「這不是發生在什麼陰暗的暗巷裡，這是在光天化日之下，發生在我們鎮上最繁忙的道路之一。」

案發當時的殘忍影片甚至一度在網路上瘋傳，隨後已被撤下。目擊媒體透露，其中一段影片顯示，受害人佩尼亞當時身穿被鮮血染紅的衣服，而三名女子則將她層層包圍。

佩尼亞還有一名雙胞胎姊妹，也是五個孩子的母親，她最大的兒子今年17歲，即將高中畢業，如今卻再也等不到媽媽出席畢業典禮。

目前警方正全力調查衝突起因，並呼籲任何得知案情或目擊衝突經過的民眾主動與警方聯繫提供線索。

精華 FAQ

  • 受害者是32歲的卡洛琳・佩尼亞，她是五個孩子的母親。案發後被送醫急救，仍因多處刀傷過重，於當晚宣告不治。

  • 警方已逮捕21歲基蒂・迪亞茲、19歲阿馬亞・迪亞茲，以及21歲的凱安德拉・蕾妮・法茲，三人目前都被控謀殺並收押候審。

  • 因為影片顯示兩姊妹被上銬押上警車時仍嬉笑冷笑，對鏡頭毫無悔意，與受害者家屬的悲痛形成強烈對比，因此遭到社會撻伐。

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