蒙市舊辦公園區將改建 添159戶住宅

「Potrero Grande and Atlas」建案基地現為辦公園區，市議會批准後將拆除既有建築，改建為159戶康斗公寓社區。（谷歌地图）

蒙特利公園市 持續推動住宅供應，又一處老舊辦公園區將改建為住宅社區。市議會日前批准位於601 Potrero Grande Drive及2100 Saturn Street的「Potrero Grande and Atlas」開發案，將拆除現有辦公大樓，興建159戶康斗，為Saturn Park地區再添大型住宅社區。

該建案位60號公路北側、Potrero Grande Drive與Atlas Avenue交會附近，目前為低密度辦公園區。根據市府文件，該案由南加州 住宅開發商Olson Homes提出申請，建築設計由KTGY Architects負責，基地面積約8.46英畝。開發完成後，將興建三層樓現代風格住宅，規劃二房、三房及四房等多種戶型，以滿足家庭型住宅需求。

此次開發共規劃159戶住宅，其中143戶為一般住宅、八戶為可供小型商業經營的一樓Live/Work住宅，另有八戶保留給極低收入 家庭。建築採三層樓現代風格設計，多棟住宅圍繞社區內部私有車道及步行系統配置，搭配景觀綠化及公共開放空間，規劃社區廣場、兒童遊戲區、燒烤區及戶外座椅等休憩設施，營造步行友善的居住環境。

停車方面，整體社區規劃約391個停車位，包括住戶車庫、車道停車位、訪客停車位及無障礙車位，平均每戶配置超過兩個停車位，以滿足家庭住宅的停車需求。

市府文件指出，八戶Live/Work住宅的一樓將預留作辦公室、工作室或小型商業空間，樓上則作為居住使用，希望提供小型創業者兼具工作與居住功能的空間，進一步活絡社區商業發展。

蒙市市議會批准「Potrero Grande and Atlas」住宅開發案，將拆除現有辦公大樓，興建159戶康斗公寓。（KTGY Architects）