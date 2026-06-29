首創辣鮪魚脆米餅 傳奇日料大師上地勝也辭世

上地勝也一手打造的Sushi Katsu-ya已成加州最具辨識度的壽司品牌之一。（Sushi Katsu-ya官網）

紐約郵報報導，日本 知名壽司大師、改寫洛杉磯 餐飲版圖的代表人物上地勝也（Katsuya Uechi）25日驟然辭世，享壽67歲。其所創立的餐飲集團Sushi Katsu-ya透過Instagram證實這起令人惋惜的消息，但並未透露死因。上地勝也對洛杉磯餐飲界貢獻良多，不僅重新定義洛杉磯壽司文化，更創造出如今風靡全美的經典料理–辣鮪魚脆米餅（Spicy Tuna Crispy Rice）。

集團於聲明中寫道：「勝也先生（Katsu-San）塑造洛杉磯乃至更廣泛地區的壽司版圖，讓『Katsuya』成為家喻戶曉的名字。今天，我們緬懷他的一生，並將他畢生追求的理念傳承下去。安息吧，上地勝也，您的精神將永遠銘刻在我們接待的每一位顧客和端出的每一道料理中。」

上地勝也出生於日本沖繩（Okinawa），1980年代移民洛杉磯，1997年在影城市（Studio City）開設第一家Sushi Katsu-ya。當時，范杜拉大道（Ventura Boulevard）知名的壽司街（Sushi Row）仍以傳統、低調的日式餐廳為主，但上地勝地帶來截然不同的風格。

他將頂尖的傳統壽司技藝與大膽的現代風味結合，透過充滿創意的料理重新定義加州壽司文化，很快吸引大批忠實饕客。他最具代表性的貢獻，是在2000年代推出辣鮪魚脆米飯，這道料理迅速成為餐廳招牌菜色之一，此後更流傳至全美各地壽司餐廳，奠定它在美國壽司文化的經典地位，也成為洛杉磯餐飲界最具影響力的創新料理之一。

上地勝也另一項標誌性招牌菜是對青甘魚刺身（yellowtail sashimi）的獨特詮釋，將帶有柑橘香氣的橙醋醬搭配一片墨西哥辣椒或塞拉諾辣椒，替鮮嫩的魚肉增添辛香層次。

多年來，上地勝也逐步將Katsu-ya品牌拓展至整個洛杉磯，包括布倫塢（Brentwood）和好萊塢等地，成功讓他的名字成為加州最具辨識度的壽司品牌之一。