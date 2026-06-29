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北美紅學會 朗誦紅樓詩詞傳情

記者啟鉻／芳塔那報導
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「紅樓書苑」舉辦「紅樓夢」詩詞朗誦分享會。與會者多是這部鉅著的愛好者，尤其鍾情書...
「紅樓書苑」舉辦「紅樓夢」詩詞朗誦分享會。與會者多是這部鉅著的愛好者，尤其鍾情書中詩詞。（記者啟鉻／攝影）

北美紅樓夢學會（紅學會）旗下「紅樓書苑」27日在聖伯納汀諾縣芳塔那舉辦「紅樓夢」詩詞朗誦分享會。與會者多是「紅樓夢」愛好者，尤其鍾情書中詩詞，大家一起切磋朗誦技巧，感受文字之美，並藉此弘揚中華傳統文化。

年逾八旬的南加州朗誦專家王玲分享朗誦經驗。她表示，早年在中國從事中文教學，長期熱愛朗誦藝術，在詩詞朗誦方面累積豐富心得，曾多年向學生傳授朗誦技巧。

王玲指出，朗誦第一步是深入理解作品，才能在聲音中傳達情感。朗誦時還要特別注意停頓、語氣、節奏與情感層次。她強調，「脫稿朗誦」對詩詞朗誦尤為重要，因此她多年在各類舞台演出時，從不對著講稿朗誦，而是借此訓練記憶力與表達能力。

「紅樓書苑」輪值負責人徐貴琴表示，「紅樓夢」作為中國古典文學巔峰之作，其中詩詞更是難得文學瑰寶。閱讀名著不應只是「用眼睛看」，更應透過朗誦去體會其中的韻味與情感。「詩詞是文字開出的花朵，只有反覆吟誦，才能聞其香、懂其理。」

徐貴琴近年來在多個社群平台開設「紅樓夢」詩詞朗誦頻道，並建立相關主題網站。她認為，朗誦不僅提升文學素養，也有助身心健康，是一項極具養生意義的文化活動。

新近加入北美紅學會的景德鎮瓷器業者鄧桂鳳回憶，小時候曾含著眼淚讀完整部「紅樓夢」，對這部作品始終懷有深厚情感。「在美國能有華人創辦並長期推動紅學研究與交流的團體，格外可貴」。

精華 FAQ

  • 活動由北美紅樓夢學會旗下紅樓書苑主辦，地點在聖伯納汀諾縣芳塔那，主題是紅樓夢詩詞朗誦分享會，吸引多位愛好者參與交流。

  • 王玲指出，朗誦前必須先深入理解作品，才能把情感放進聲音裡；同時要掌握停頓、語氣、節奏與層次，並主張脫稿朗誦以提升表達與記憶。

  • 與會者認為紅樓夢詩詞是文學瑰寶，透過反覆吟誦能體會韻味與情感，也有助提升文學素養、促進身心健康，並在海外延續中華傳統文化。

加州

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