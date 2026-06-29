聯邦出手 洛縣芬太尼致死顯著下降
聯邦嚴打芬太尼見效，洛杉磯縣公共衛生局公布，洛縣因藥物過量及藥物中毒死亡的人數，連續第三年顯著下降，2025年較2024年再減少6%。其中最令人關注的芬太尼相關死亡人數下降10%。
洛縣法醫辦公室數據顯示，2025年全縣共有2298人死於藥物過量或中毒，遠低於2022年創下的3220人歷史高峰。最近兩年，洛縣藥物過量死亡總數下降近30%。其中，芬太尼相關死亡人數較2022年減少超過40%；甲基安非他命（俗稱冰毒）相關死亡人數也下降25%。
儘管整體數據持續改善，但報告也顯示部分族群風險仍然偏高。其中，65歲以上長者因藥物過量死亡的人數，較前一年增加14%，與其他年齡層普遍下降的趨勢形成鮮明對比。雖然長者僅占全部死亡案例約11%，但公衛局認為值得關注。統計顯示，40歲至64歲成年人仍是受影響最嚴重族群，占全縣過量死亡案例53%。
以性別劃分，男性仍是主要受害者。2025年共有1769名男性死於藥物過量，占總死亡數77%；女性死亡528人，占23%。以區域和族裔劃分，居住在貧困率較高社區的居民，以及非裔居民，仍是全縣藥物過量死亡率最高的族群。
洛縣公衛局提醒民眾，作為合成鴉片類藥物，芬太尼止痛效果約為嗎啡的50倍。近來芬太尼危機有緩和跡象，但芬太尼仍是全美藥物過量死亡的主因。由於該藥物毒性極強，少量即可致命，且近年經常混入非法止痛藥、安眠藥甚至娛樂性毒品中，民眾切勿隨意服用來源不明藥物。
洛縣2025年共有2298人死於藥物過量或中毒，較2024年再降6%，並較2022年高峰3220人明顯回落，顯示整體趨勢持續改善。 2025年芬太尼相關死亡較前一年下降10%，且比2022年少逾40%。這代表聯邦與地方強力打擊可能見效，但芬太尼仍是全美過量死亡主因。 65歲以上長者死亡數較前一年增14%，值得警惕；40至64歲成年人仍占53%最多。此外，非裔居民及貧困率較高社區的死亡率仍偏高。
精華 FAQ
洛縣2025年共有2298人死於藥物過量或中毒，較2024年再降6%，並較2022年高峰3220人明顯回落，顯示整體趨勢持續改善。
2025年芬太尼相關死亡較前一年下降10%，且比2022年少逾40%。這代表聯邦與地方強力打擊可能見效，但芬太尼仍是全美過量死亡主因。
65歲以上長者死亡數較前一年增14%，值得警惕；40至64歲成年人仍占53%最多。此外，非裔居民及貧困率較高社區的死亡率仍偏高。
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