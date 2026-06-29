聯邦出手 洛縣芬太尼致死顯著下降

聯邦出手嚴打，洛縣毒品過量致死人數大幅下降。圖為聯邦緝毒署（DEA）在洛杉磯地區的執法行動。（取自DEA LA X）

聯邦嚴打芬太尼見效，洛杉磯 縣公共衛生局公布，洛縣 因藥物過量及藥物中毒死亡的人數，連續第三年顯著下降，2025年較2024年再減少6%。其中最令人關注的芬太尼相關死亡人數下降10%。

洛縣法醫辦公室數據顯示，2025年全縣共有2298人死於藥物過量或中毒，遠低於2022年創下的3220人歷史高峰。最近兩年，洛縣藥物過量死亡總數下降近30%。其中，芬太尼相關死亡人數較2022年減少超過40%；甲基安非他命（俗稱冰毒）相關死亡人數也下降25%。

儘管整體數據持續改善，但報告也顯示部分族群風險仍然偏高。其中，65歲以上長者因藥物過量死亡的人數，較前一年增加14%，與其他年齡層普遍下降的趨勢形成鮮明對比。雖然長者僅占全部死亡案例約11%，但公衛局認為值得關注。統計顯示，40歲至64歲成年人仍是受影響最嚴重族群，占全縣過量死亡案例53%。

以性別劃分，男性仍是主要受害者。2025年共有1769名男性死於藥物過量，占總死亡數77%；女性死亡528人，占23%。以區域和族裔劃分，居住在貧困率較高社區的居民，以及非裔 居民，仍是全縣藥物過量死亡率最高的族群。

洛縣公衛局提醒民眾，作為合成鴉片類藥物，芬太尼止痛效果約為嗎啡的50倍。近來芬太尼危機有緩和跡象，但芬太尼仍是全美藥物過量死亡的主因。由於該藥物毒性極強，少量即可致命，且近年經常混入非法止痛藥、安眠藥甚至娛樂性毒品中，民眾切勿隨意服用來源不明藥物。

聯邦出手嚴打，洛縣毒品過量致死人數大幅下降。圖為聯邦緝毒署（DEA）在洛杉磯地區的執法行動。（取自DEA LA X）