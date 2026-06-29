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專家：期中選舉資訊混亂恐影響選民

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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VoteRiders政策倡議經理Da Hae Kim表示，全美已有38州要求選民投票時出示身分證件，她呼籲選民，提早確認所在州的投票規定及所需證件。（ZOOM截屏）

距離2026年美國期中選舉愈來愈近，各州近期陸續推動新的投票規定，再度引發投票權與選舉公平的討論。美國社群媒體（American Community Media）26日舉辦線上簡報會，多位法律及投票權專家表示，目前最大的風險並非大規模選舉舞弊，而是各州規定不斷改變，加上錯誤資訊流傳，可能讓不少合法選民無法順利投票。

西裔美國人法律辯護與教育基金會（MALDEF）主席兼首席法律顧問Thomas A. Saenz表示，目前投票權主要面臨兩大挑戰，一是最高法院近期提高挑戰選區重劃的門檻，可能削弱部分少數族裔社區的政治代表性；二是各州持續推動更嚴格的選民身分證、選民登記及郵寄投票規定。

他強調，美國總統無權透過行政命令改變選舉制度，全國性選民身分證制度若要實施，仍需國會立法。

VoteRiders政策倡議經理Da Hae Kim指出，目前全美已有38州要求選民投票時出示身分證件。

她表示，加州近五分之一具投票資格居民沒有符合規定的有效駕照，18至24歲年輕選民中更有35%沒有駕照。少數族裔、低收入家庭、偏鄉居民及災民，往往更容易因費用、交通或文件遺失而無法及時取得證件。VoteRiders目前提供免費協助，希望降低這些程序障礙。

來自加州北部「Shasta Scout」的創辦人兼總編輯Annelise Pierce則分享沙斯達縣（Shasta County）近年的案例。當地近年取消原有投票機系統、推動人工計票，並通過Measure B公投，試圖建立獨立於加州的選民名冊，目前已遭州政府提告。她表示，制度頻繁變動、投票站人員訓練不足及程序混亂，反而降低民眾對選舉制度的信任，部分選民甚至因排隊過久或不了解流程而影響投票意願。

談及2026年選舉最值得擔憂的問題，三位與談人一致認為是假訊息與資訊不足。Saenz指出，錯誤的投票日期、地點及證件要求等資訊，可能在選前大量流傳；Kim則擔心許多民眾直到投票日才發現缺少符合規定的證件；Pierce認為，各地規則若持續快速改變，地方政府恐難以及時向民眾說明最新規定，進一步影響公眾對選舉制度的信任。專家呼籲，選民應及早向各州官方選務單位查詢最新投票規定，以免影響自身投票權益。

精華 FAQ

  • 與談專家普遍認為，真正的風險不是大規模選舉舞弊，而是各州規定不斷變動，加上錯誤資訊大量流傳，可能讓合法選民因資訊落差而無法順利投票。

  • 專家指出，少數族裔、低收入家庭、偏鄉居民與災民，往往更容易因費用、交通不便或文件遺失，無法及時取得符合規定的證件，進而影響投票。

  • 沙斯達縣近年取消原有投票機、改推人工計票，又嘗試建立獨立選民名冊，造成制度混亂、訓練不足與排隊問題，讓選民對選舉程序的信任明顯下降。

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