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嚴打非法大麻外送 聖地牙哥重罰

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為遏止非法大麻外送服務氾濫，聖地牙哥市議會通過新政策，要求大麻外送業者必須取得合...
為遏止非法大麻外送服務氾濫，聖地牙哥市議會通過新政策，要求大麻外送業者必須取得合法許可證，同時提高違規罰款。(示意圖，取自SDPD)

聖地牙哥聯合論壇報報導，為遏止非法大麻外送服務氾濫，保障合法業者權益，聖地牙哥市議會通過一項新政策，要求所有大麻外送業者必須取得合法許可證，同時提高違規罰款，並賦予合法持牌業者對非法競爭者提起民事訴訟權利。

報導指出，聖地牙哥市議會表示，此舉是為協助當地合法大麻業者應對日益嚴重的非法競爭。官員指出，許多持牌大麻店近年面臨財務壓力，其中一個重要原因是非法外送業者大量搶占市場，卻無須承擔執照、稅務及法規遵循等成本。

根據新規定，凡在聖地牙哥市內提供大麻配送服務的業者，都必須符合新的許可要求。違規者將面臨更高額處罰，而合法業者未來也可透過民事訴訟方式，要求非法營運者停止業務並賠償損失。根據新規，若法院判決賠償成立，市府將與提告業者分成賠償金，其中市府可得65%，業者可得35%。此外，違規大麻活動的罰款也大幅提高，每日最高可罰2萬美元，單一案件最高累計可達50萬美元。

支持者認為，新法有助於維護公平競爭環境，保護依法經營的業者，並減少未經監管產品流入市場。

不過，新規未包含加強警方或市府開發服務局執法行動，因此有人對新法實際效果表示懷疑。

另有反對者擔憂，新法可能使合法大麻業者與正在規畫中的縣級「大麻公平經營計畫」參與者產生衝突。該計畫主要為協助曾因大麻相關罪行而遭定罪的人士進入合法大麻產業，降低創業與經營門檻。其中，允許業者在沒有實體店面的情況下從事配送服務，就是降低進入門檻的措施之一。

精華 FAQ

  • 主要是遏止非法大麻外送服務氾濫，減輕合法持牌業者面臨的財務壓力，並避免未經執照與稅務規範的業者以低成本搶占市場。

  • 所有在市內提供大麻配送的業者都必須取得合法許可，違規者將面臨更高額罰款，且每日最高可罰兩萬美元，單案累計最高五十萬美元。

  • 合法持牌業者未來可對非法營運者提起民事訴訟，要求對方停止業務並賠償損失；若勝訴，賠償金將由市府與業者按六五比三五分配。

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