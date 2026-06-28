華人注意 洛杉磯機場打擊黑車 別貪小便宜吃大虧

洛杉磯國際機場聯合Uber和Lyft這樣的網約車平台打擊「黑車」，豐田Sienna車型最為醒目。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

洛杉磯國際機場 （LAX）聯合Uber和Lyft 等網約車平台打擊「黑車」，律師鄧洪表示，機場和平台5月開始共享數據庫，同時借助監控錄像識別車牌等手段，他有數名華人 客戶因此面臨車子被扣、平台註銷帳號和輕罪指控。機場此舉，也可能讓華人此前「省錢」秘笈，不再奏效。

鄧洪表示，華人社區流行一種現象，坐Uber或Lyft車結識司機，如覺得不錯，就留下聯繫方式，日後私下叫車，車資比走平台便宜。對司機來說，也無需經過平台分成，可賺更多的錢。但從5月1日開始，機場和Uber及Lyft等聯手，雙方數據庫共享，再借助系統掃描車牌；在此情況下，登記過Uber或Lyft平台的司機，如果未經平台就到機場接人，相當於是「黑車」，可能面臨扣車30天，繳納3000多美元罰款，且Uber和Lyft也會取消其平台司機資格，當局還會對其進行沒有機場接送商業執照的輕罪起訴。

在機場接送作為商業行為時，如華人接送公司或要在LAX經營Uber Black、Lyft Black等接送服務的司機，需要加州交通部門頒發的TCP（Transportation Charter-Party Carrier）執照、購買商業保險、LAWA機場核發的機場許可且車輛需符合資格。一般網約車司機無需自行申請TCP執照，但需要有效的加州駕照、通過Uber或Lyft背景調查、車輛和保險符合平台要求和規定，完成LAX機場培訓（通常是在App完成）、車上展示LAX Airport Placard（機場通行證） 和平台標誌，才能在LAX接單。而且一般UberX、Uber Comfort、Lyft等司機，雖然可以送客到航廈出發層，但不能到航廈路邊接送抵達的乘客。

一些司機不通過網約車平台接單，假裝私家車去機場接送，等於是在不具備TCP執照的情況下從事商業行為。這導致平台收不到分成，且LAX也收不到機場進場費（Airport Access Fee），因為對一般網約車司機來說，機場會對獲准營運的TNC（由加州公用事業委員會監管的一種營運類型，屬公司執照，如Uber和Lyft等）每次接送各收取一次進場費。

機場接送華人司機Vicent吳表示，登記過的汽車牌照進入機場都有數據，機場和平台數據實時共享後，抓「黑車」效率會大幅提高。尤其是華人開豐田Sienna車型最為醒目，因為這是機場接送最常用車型，對行李多的國際旅客來說，這個車型是剛性需求。相比之下，普通轎車的嫌疑就會小很多。

Vicent吳說，他有TCP和TNC雙重執照，作為機場接送商業運營公司的TCP執照，是他的生命線，是其主要收入來源。在Lyft上接單，是他的護城河。Lyft報價比Uber便宜，對客人有吸引力，且對像他這樣的Sienna車型有商業補貼，對比Uber是特定車型加商業保險才有商業補貼，Sienna車型在Uber沒有商業補貼。