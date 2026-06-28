洛縣初選投票率近38% 高於往年

洛杉磯縣共計處理222萬7000多張選票，投票率為37.81%。圖為洛縣開票中心。（美聯社）

洛杉磯 縣選務處27日宣布完成加州初選選舉結果認證，全縣投票 率為37.81%，明顯高於往年。華裔候選人方樹強、秦振國、劉龍珠等，確定進入今年11月決選。

依據加州選舉法規定，各縣自選舉日後完成官方驗票程序，並於法定期限內完成認證。洛縣 選務處書記官Dean Logan表示，官方驗票自6月3日展開，所有尚待確認的郵寄選票、臨時選票及有疑義選票，都經過身分核驗及人工複查後納入最終統計。

到截止日，共有222萬7461張選票完成計票，占符合資格選民的37.81%；其餘約366萬名合格選民未投票。換言之，此次初選洛杉磯縣共有超過三分之一符合資格選民參與投票。

今年洛縣初選投票率明顯高於2022年州長初選約28%的水準，提高約10個百分點，顯示今年州長、國會及地方重要公職的選舉競爭激烈，帶動更多選民投票，也反映選民對加州未來政策方向的關注度提高。

洛縣選務處統計顯示，今年郵寄投票依然是選民最主要投票方式，約81.8%選票來自郵寄投票。

雖然加州每次選舉開票往往需要數周，引發部分民眾質疑計票速度，但專家指出，加州法律允許選舉日前收到、並於法定期限內完成確認的郵寄選票持續納入計票，同時還須逐一核對簽名、確認選民資格及審查臨時選票，因此官方認證通常需歷時三至四周。

隨著各地選務處陸續完成認證，初選統計基本塵埃落定。民主黨州長候選人貝西拉（Xavier Becerra）支持率28.1%；共和黨州長候選人希爾頓（Steve Hilton）支持率24.7%。民主黨副州長候選人馬世雲（Fiona Ma）支持率19.1%；共和黨副州長候選人Gloria Romero支持率17.8%。

南加聖蓋博谷地區，第31選區國會共和黨聯邦眾議員候選人秦振國（Eric Ching）支持率23.8%。加州眾議會第49區民主黨候選人方樹強（Mike Fong）支持率68.2%；加州眾議會49區共和黨候選人劉龍珠（Long David Liu）支持率31.8%，都正式確定進入11月3日決選，未來四個多月競選活動將全面展開。