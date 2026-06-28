我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

洛縣初選投票率近38% 高於往年

記者楊青╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣共計處理222萬7000多張選票，投票率為37.81%。圖為洛縣開票中心...
洛杉磯縣共計處理222萬7000多張選票，投票率為37.81%。圖為洛縣開票中心。（美聯社）

洛杉磯縣選務處27日宣布完成加州初選選舉結果認證，全縣投票率為37.81%，明顯高於往年。華裔候選人方樹強、秦振國、劉龍珠等，確定進入今年11月決選。

依據加州選舉法規定，各縣自選舉日後完成官方驗票程序，並於法定期限內完成認證。洛縣選務處書記官Dean Logan表示，官方驗票自6月3日展開，所有尚待確認的郵寄選票、臨時選票及有疑義選票，都經過身分核驗及人工複查後納入最終統計。

到截止日，共有222萬7461張選票完成計票，占符合資格選民的37.81%；其餘約366萬名合格選民未投票。換言之，此次初選洛杉磯縣共有超過三分之一符合資格選民參與投票。

今年洛縣初選投票率明顯高於2022年州長初選約28%的水準，提高約10個百分點，顯示今年州長、國會及地方重要公職的選舉競爭激烈，帶動更多選民投票，也反映選民對加州未來政策方向的關注度提高。

洛縣選務處統計顯示，今年郵寄投票依然是選民最主要投票方式，約81.8%選票來自郵寄投票。

雖然加州每次選舉開票往往需要數周，引發部分民眾質疑計票速度，但專家指出，加州法律允許選舉日前收到、並於法定期限內完成確認的郵寄選票持續納入計票，同時還須逐一核對簽名、確認選民資格及審查臨時選票，因此官方認證通常需歷時三至四周。

隨著各地選務處陸續完成認證，初選統計基本塵埃落定。民主黨州長候選人貝西拉（Xavier Becerra）支持率28.1%；共和黨州長候選人希爾頓（Steve Hilton）支持率24.7%。民主黨副州長候選人馬世雲（Fiona Ma）支持率19.1%；共和黨副州長候選人Gloria Romero支持率17.8%。

南加聖蓋博谷地區，第31選區國會共和黨聯邦眾議員候選人秦振國（Eric Ching）支持率23.8%。加州眾議會第49區民主黨候選人方樹強（Mike Fong）支持率68.2%；加州眾議會49區共和黨候選人劉龍珠（Long David Liu）支持率31.8%，都正式確定進入11月3日決選，未來四個多月競選活動將全面展開。

精華 FAQ

  • 洛縣選務處公布，完成認證後的初選投票率為37.81%，共有222萬7461張選票完成計票，較符合資格選民比例顯著提高，也明顯高於往年初選表現。

  • 郵寄投票仍是最主要方式，約81.8%的選票來自郵寄。選務人員表示，郵寄、臨時及有疑義選票都需經身分核驗與人工複查後，才能納入最終統計。

  • 文中指出，方樹強、秦振國與劉龍珠等華裔候選人已確定晉級11月決選。其中方樹強與劉龍珠在州眾議會第49區分別代表民主黨與共和黨出線。

洛縣 投票 洛杉磯

上一則

紅白藍妝點 華洋民眾打造國慶庭院迎接建國250周年 善用旗幟、氣球搭配花卉、盆栽與燈飾 展現濃濃節日氛圍

下一則

機場科技化 視障和不會用等「數位孤立」者恐寸步難行

延伸閱讀

加州初選過關 秦振國：全力備戰11月決選

加州初選過關 秦振國：全力備戰11月決選
紐約州初選日 投票站偏冷清 有華人到場才知無法投票

紐約州初選日 投票站偏冷清 有華人到場才知無法投票
史沃威爾席次特別選舉 瓦哈布領先

史沃威爾席次特別選舉 瓦哈布領先
史沃威爾席次特別選舉周二投票 勝者將接續任期至明年1月

史沃威爾席次特別選舉周二投票 勝者將接續任期至明年1月
3州及華府選舉今登場 喬治亞州共和黨參院決選最受矚目

3州及華府選舉今登場 喬治亞州共和黨參院決選最受矚目
馬州初選揭曉 州長摩爾獲高達89.4%得票率勝選

馬州初選揭曉 州長摩爾獲高達89.4%得票率勝選

熱門新聞

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2026-06-21 22:36
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

2026-06-26 14:57
波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

2026-06-22 21:13
大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費者最終支出。Costco與Best Buy各有優勢，選購前宜仔細比較。圖為Costco的家電區。（記者朱敏梓/攝影）

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

2026-06-21 16:58

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...