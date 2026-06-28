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AI教育基金會攜手僑教中心手機課程助僑胞接軌數位力

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洛杉磯華僑文教服務中心與AI教育基金會舉辦手機操作課程，協助僑胞學習智慧手機應用...
洛杉磯華僑文教服務中心與AI教育基金會舉辦手機操作課程，協助僑胞學習智慧手機應用，提升數位能力。（主辦單位提供）

為協助僑胞提升數位能力、縮短數位落差，洛杉磯華僑文教服務中心與AI教育基金會25日在華埠圖書閱覽室舉辦手機操作課程，吸引近40名僑胞及社區民眾參加，透過實作學習智慧手機各項應用技巧。

課程由謝逸琦擔任講師，以淺顯易懂的方式帶領學員實際操作，包括應用程式長按功能、照片去背、建立群組，以及LINE、微信等通訊軟體使用技巧，同時介紹Google地圖查詢、導航規畫及生活應用，以及iPhone多項實用功能與隱藏設定，課程內容貼近日常生活需求。活動中，學員專心聆聽並踴躍提問，講師逐一解答操作疑問，現場互動熱烈。不少學員表示，平日雖經常使用手機，但對許多功能仍不熟悉，透過此次課程，不僅提升操作信心，也學會許多實用技巧，對日常生活助益良多。

洛僑中心副主任黃楷茗表示，隨著科技快速發展，智慧型手機已成為日常生活不可或缺的重要工具，許多僑胞，尤其是長者，仍有不少手機操作方面的學習需求。僑教中心持續規畫各項實用課程，希望協助僑胞善用數位工具，提升生活便利性，跟上數位時代腳步。

AI教育基金會會長暨僑務委員潘意玲表示，人工智慧時代來臨，科技正快速改變生活模式，基金會成立宗旨就是推廣科技教育，協助更多民眾接觸並善用數位工具。

洛杉磯華僑文教服務中心與AI教育基金會舉辦手機操作課程，吸引近40名僑胞及社區民...
洛杉磯華僑文教服務中心與AI教育基金會舉辦手機操作課程，吸引近40名僑胞及社區民眾參與，透過實作學習智慧手機各項應用技巧。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 課程由洛杉磯華僑文教服務中心與AI教育基金會共同舉辦，地點設在華埠圖書閱覽室，主要目的是提供僑胞與社區民眾實用的手機操作學習機會。

  • 講師示範應用程式長按、照片去背、建立群組，以及LINE、微信操作技巧，也介紹Google地圖查詢導航、生活應用與iPhone隱藏設定等內容。

  • 主辦單位認為智慧手機已成日常必需，許多僑胞尤其長者仍有學習需求，因此持續開設實用課程，協助大家提升數位能力並縮短生活落差。

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