台大校友會7月11日年會 抽AI公司股票
南加州台大校友會將於7月11日晚在聖蓋博希爾頓飯店舉辦第53屆年會，預計席開54桌，今年主打宴席升級、大型LED影音、免費抽獎及專業檢場四大特色，並改由來賓憑入場券票根參加抽獎。
台大校友會26日舉行記者會說明規畫。會長林永森表示，今年將以更完整的流程安排與現場服務，讓出席校友與家屬獲得更好的體驗。餐宴改採台式桌菜形式，菜色包括鮑魚、龍蝦粉絲及鱈魚等，並首度引進專業檢場團隊協助控管流程，盼讓準時入席的賓客都能享用熱菜。
影音方面，現場將架設三面大型LED牆，搭配雙機錄影及直播，會後並進行後製，方便表演者留存紀錄，也提升活動呈現效果。抽獎部分，今年獎品包括中華航空機票、AI公司股票、電視、電競螢幕及現金禮券等。林永森指出，因校友會具非營利資格，今年希望淡化商業色彩，因此不再販售彩券，改以票根號碼免費抽獎。當晚也另安排專題演講、頒發獎學金，並有表演時段，包括劉艷秋舞團新舞發表，之後接續卡拉OK、舞會及抽獎等。
洛杉磯僑教中心主任鍾佩珍出席記者會，即將調任西雅圖的她表示，把握離任前與校友相聚。她並分享畢業於台大社會學系及研究所，鼓勵校友持續參與社團、保持身心健康。鍾佩珍也介紹僑委會「I僑卡」服務，指出持卡人返台可透過單一窗口安排自費健檢，全台約104家醫療院所參與，另有3000多家特約商店提供優惠，鼓勵校友善加運用。
年會訂於7月11日晚間在聖蓋博希爾頓飯店舉行，預計席開54桌。主辦單位表示，今年將以更完整的流程與服務，讓校友及家屬有更好的參與體驗。 餐宴改採台式桌菜，菜色包含鮑魚、龍蝦粉絲與鱈魚等，並首次引進專業檢場團隊控管流程，盼讓準時入席的賓客都能享用熱菜，提升整體宴會品質。 因校友會具非營利資格，今年不再販售彩券，改由來賓憑入場券票根免費抽獎。獎品包括中華航空機票、AI公司股票、電視、電競螢幕及現金禮券等。
精華 FAQ
年會訂於7月11日晚間在聖蓋博希爾頓飯店舉行，預計席開54桌。主辦單位表示，今年將以更完整的流程與服務，讓校友及家屬有更好的參與體驗。
餐宴改採台式桌菜，菜色包含鮑魚、龍蝦粉絲與鱈魚等，並首次引進專業檢場團隊控管流程，盼讓準時入席的賓客都能享用熱菜，提升整體宴會品質。
因校友會具非營利資格，今年不再販售彩券，改由來賓憑入場券票根免費抽獎。獎品包括中華航空機票、AI公司股票、電視、電競螢幕及現金禮券等。
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