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防癌症代代遺傳 洛杉磯西達賽奈醫學中心設BRCA專科中心

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除癌症治療之外，Cayton BRCA醫學中心也將協助患者進行風險評估與預防規畫...
除癌症治療之外，Cayton BRCA醫學中心也將協助患者進行風險評估與預防規畫，以降低遺傳性癌症在家族中的代代傳遞。（取材自西達賽奈醫學中心官網）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯西達賽奈醫學中心成立BRCA專科中心，結合檢測、篩檢、預防與治療服務，盼協助高風險族群及早發現並降低遺傳性癌症代代傳遞。

BRCA基因突變被認為是最常見的遺傳性癌症風險因素之一，與乳癌、卵巢癌、攝護腺癌及胰臟癌等多種癌症有關。洛杉磯西達賽奈（Cedars-Sinai）醫學中心宣布成立新的專科中心「Cayton BRCA Center」，希望透過整合醫療資源，協助高風險族群及早發現並治療，降低遺傳性癌症在家族中的代代傳遞 。該中心預計於7月啟用。

根據西達賽奈醫學中心消息，中心獲得Cayton Goldrich Family Foundation捐贈3000萬元成立，將整合遺傳檢測、癌症篩檢、生育規畫、預防性治療及癌症照護等服務，讓患者能在同一地點獲得完整醫療資源。西達賽奈外科部主任Cristina Ferrone表示，基金會的支持讓醫院得以建立集中式照護模式，並從全美招募相關專家，希望打造全國少見、專門服務BRCA患者的綜合中心。

BRCA1與BRCA2基因原本負責修復受損DNA，幫助抑制腫瘤的形成；但一旦出現突變，罹患乳癌、卵巢癌、攝護腺癌及胰臟癌等癌症的風險將大幅提高。研究顯示，美國約每400人就有1人攜帶BRCA基因突變。

院方指出，部分族群攜帶BRCA突變的比率較高，包括東歐猶太裔、韓裔、墨西哥裔及非裔美國人等。過去洛杉磯地區缺乏專門針對BRCA高風險患者的綜合臨床與研究中心，新中心成立後，將同時肩負醫療服務、教育推廣及科研創新角色。

除癌症治療之外，該中心也將協助患者進行風險評估與預防規畫，包括基因檢測、定期監測、高風險篩檢、預防性手術評估，以及生殖醫學服務，希望降低遺傳性癌症在家族中的代代傳遞。

醫療專家提醒，BRCA基因突變不僅影響女性，也可能增加男性罹患攝護腺癌、胰臟癌及部分乳癌的風險。若家族中有多位親屬曾罹患乳癌、卵巢癌、胰臟癌或攝護腺癌，可考慮與醫師討論是否接受遺傳諮詢與基因檢測。

精華 FAQ

  • 新中心將整合遺傳檢測、癌症篩檢、生育規畫、預防性治療與癌症照護，讓高風險患者在同一地點獲得完整且連續的醫療資源。

  • 因為BRCA突變與乳癌、卵巢癌、攝護腺癌及胰臟癌等相關，院方希望透過集中式照護、專家團隊與研究服務，降低家族中的遺傳風險。

  • 若家族中有多位親屬曾罹患乳癌、卵巢癌、胰臟癌或攝護腺癌，或屬於較高突變率族群，可與醫師討論遺傳諮詢與基因檢測。

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