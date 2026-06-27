老饕有福…全球披薩名店「Pizzeria Sei」 進軍西洛杉磯

在最新國際排名中高居全美第二、加州第一的Pizzeria Sei，已正式於西洛杉磯開設全新、空間更寬敞的分店。（取材自Instagram/@pizzeria.sei）

AI摘要 文章摘要整理： 全球知名披薩店Pizzeria Sei在西洛杉磯開新分店，憑藉全美第二、全球第九的名聲與日式拿坡里風格，持續吸引饕客排隊朝聖。

紐約郵報報導，披薩愛好者有福了！被譽為「全球最棒披薩店之一」的排隊名店「Pizzeria Sei」，正進一步擴大其在洛杉磯的版圖。

在最新國際排名中高居全美第二名（加州 第一）、更榮登「全球第九」殊榮，Pizzeria Sei已於西洛杉磯開設全新、空間更寬敞的分店。在一個頂尖披薩店林立的城市中，Pizzeria Sei持續脫穎而出，正因這股濃郁的起司香氣變得更加迷人。

全新據點於6月24日開幕，狂熱的披薩愛好者早已將未來幾周的預約名額一掃而空。想一飽口福的民眾，勢必得時刻盯緊預約App，準備在開放的預約時段時拚手速。

這家備受愛戴的「東京風格義式披薩店」自2022年在洛杉磯創立首店以來，憑藉著烤至完美豹斑的拿坡里式披薩，以及對味蕾的極致追求，迅速累積了大批忠實饕客。如今西洛杉磯的在地居民，再也不必冒著洛杉磯市區塞車的痛苦，就能一嘗這口被譽為「改變人生」的起司與麵皮美味。

高端精品媒體評鑑Robb Report指出，新店面將為這支國際讚譽的團隊提供更充裕的空間，來創作他們的招牌披薩。事實上，該店早已獲得「加州米其林指南」的官方推薦。

Pizzeria Sei是由南韓出生、洛杉磯長大的主廚William Joo與其妻子兼商業夥伴Jennifer So共同打造的心血結晶。受到「日式拿坡里披薩」的啟發，Joo憑藉著「必須出爐即食」的披薩理念，在美食界掀起熱潮。該店的獨特風格完美融合了義大利拿坡里的傳統技法與日本的精準精神，舉凡無可挑剔的焦香與打褶餅皮、高品質的時令配料、一抹恰到好處的煙燻味，以及讓披薩狂熱者垂涎三尺的完美豹斑焦痕，皆是其招牌特色。

對於那些曾在W. Pico Blvd創始小店外苦苦排隊、或特地前往朝聖的朝聖者來說，這次擴張無疑是個天大的好消息。Pizzeria Sei已悄然成為洛杉磯頂級披薩的標竿，新的西洛杉磯據點也讓鄰近海灘的居民能更輕鬆地品嘗到這份美味。