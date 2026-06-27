加州45歲狂男持刀劫車爆街頭警匪追逐 連撞10人被捕
加州男子Juan Luis Estrada涉嫌持刀劫車後，在庫爾富市與洛杉磯街頭連續衝撞行人並逃逸，最終遭警方追捕逮捕，面臨多項企圖謀殺等重罪指控。
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加州男子Juan Luis Estrada涉嫌持刀劫車後，在庫爾富市與洛杉磯街頭連續衝撞行人並逃逸，最終遭警方追捕逮捕，面臨多項企圖謀殺等重罪指控。
警方表示，這起瘋狂行徑發生於6月16日。來自派里斯市的45歲Juan Luis Estrada強行劫走一輛白色豐田Camry轎車，隨後在庫爾富市（Culver City）與洛杉磯街頭展開長達兩小時的瘋狂衝撞與逃竄。嫌犯涉嫌蓄意衝撞至少10名年齡介於15至70歲的行人，並與警方展開驚險的警匪追逐。
根據曝光的監視器畫面，嫌犯駕車從一處加油站急速駛離，中途竟刻意轉向，猛烈撞擊一名正在奔跑的行人。該行人遭到強大衝擊力拋飛至空中，隨後重摔在柏油路面，轎車的後輪更直接輾過其雙腿。
不僅如此，嫌犯還涉嫌在另一處加油站附近，衝撞一名站在人行道的行人，接著又在同一地點撞倒一名騎自行車的民眾。
此外，嫌犯在道路上狂飆時，還突然切換車道，蓄意撞向一名正在過馬路的行人。這場瘋狂的追逐戰，最終在嫌犯撞上麥當勞餐廳外的一輛汽車後才結束。慶幸的是，儘管遭到車輛猛烈撞擊，所有受害者均無生命危險。
庫爾富市警局發言人Jennifer Atenza表示，當時正值人車流量極高的尖峰時段，嫌犯似乎在整個城市裡蓄意尋找行人衝撞。警方透露，案發當時一名受害者記下車牌並向警方通報，隨後該車牌被車牌自動辨識系統鎖定，警方隨即展開追捕。
嫌犯在撞毀於麥當勞得來速車道後企圖徒步逃逸，但隨即遭警方包圍逮捕。根據CBS新聞取得的畫面顯示，由於嫌犯極力反抗，警方最終透過「豬蹄綑綁法」（hog-tie，將手腳銬在一起）才成功將其拘留。一警員在實施逮捕時受傷。
目前嫌犯已被還押，保釋金定為1025萬元。警方指出，他被控10項企圖謀殺罪、劫車罪、重罪逃避警察執法致人重傷罪、襲警罪，以及三項重罪肇事逃逸罪。法院預計將於7月舉行聽證會，以評估嫌犯的心理狀態是否適合出庭受審。
嫌犯為45歲的Juan Luis Estrada，來自派里斯市。他涉嫌持刀劫走白色豐田Camry後，在加州街頭高速逃逸，並多次刻意衝撞行人，造成嚴重社會恐慌。 警方指出，他在庫爾富市與洛杉磯街頭衝撞至少10名15至70歲行人，也撞倒騎車者與其他路人。雖然多人受撞擊，但所幸所有受害者都沒有生命危險。 一名受害者先記下車牌並通報，車牌隨後被辨識系統鎖定，警方展開追捕。嫌犯最後在麥當勞得來速撞車後徒步逃逸失敗，被強制逮捕，並被控多項重罪。
精華 FAQ
嫌犯為45歲的Juan Luis Estrada，來自派里斯市。他涉嫌持刀劫走白色豐田Camry後，在加州街頭高速逃逸，並多次刻意衝撞行人，造成嚴重社會恐慌。
警方指出，他在庫爾富市與洛杉磯街頭衝撞至少10名15至70歲行人，也撞倒騎車者與其他路人。雖然多人受撞擊，但所幸所有受害者都沒有生命危險。
一名受害者先記下車牌並通報，車牌隨後被辨識系統鎖定，警方展開追捕。嫌犯最後在麥當勞得來速撞車後徒步逃逸失敗，被強制逮捕，並被控多項重罪。
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