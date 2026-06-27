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培育警界人才 天普警局頒探索者獎學金

記者張庭瑜/天普市報導
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洛縣警局天普分局警察外展基金會24日舉辦探索者（Explorer）獎學金頒獎典禮...
洛縣警局天普分局警察外展基金會24日舉辦探索者（Explorer）獎學金頒獎典禮，警局代表、基金會成員及獲獎學員。（主辦單位提供）

洛縣警局天普分局警察外展基金會24日頒發探索者（Explorer）獎學金，表揚社區服務、領導與學業表現優異的學員，盼鼓勵青年持續投入社區並升學，培育更多投身警界及公共服務的新生代人才。

天普分局警員David Hernandez表示，獎學金肯定學員長期投入社區服務與自我成長，鼓勵他們持續精進，成為社區新一代領袖。他感謝基金會長期支持探索者計畫，協助青年圓夢升學。

探索者隊長Andrew Gamboa表示，五歲起對警察工作感興趣，九歲加入洛杉磯市警局少年警察計畫，14歲加入天普分局探索者計畫，如今18歲。四年來，他不僅學習警務專業知識，也培養責任感與服務精神，這次獲獎象徵多年努力獲肯定，也更堅定他將來投入執法的志向。對即將升大學的他而言，獎學金既減輕學費負擔，也鼓勵他持續成長、回饋社會。

基金會會長劉雅薇表示，探索者計畫讓青年接受警務專業訓練，並培養紀律、責任感與服務精神。基金會未來將持續推動，並協助警局募集經費，支應訓練、裝備及活動所需。基金會財務長陳柏宇表示，社區活動、警員訓練及探索者課程都需額外經費，政府預算未必足夠，盼結合基金會與社區力量共同投入。他並表示，全美警界普遍面臨人力短缺，期望藉計畫吸引有志青年投入警界。

談及治安，Hernandez表示，轄區仍以住宅竊盜、汽車竊盜及車內物品失竊等財產犯罪較為常見。他呼籲民眾發現可疑人事物立即報警，及早防範犯罪。

精華 FAQ

  • 這次頒發的是探索者獎學金，主要表揚在社區服務、領導能力與學業表現上都相當優異的學員，並鼓勵他們持續投入社區與升學。

  • Andrew Gamboa表示自己五歲就對警察工作感興趣，從少年警察計畫一路參與到探索者計畫，累積責任感與服務精神，因此更堅定未來從事執法工作的志向。

  • 基金會希望持續募集經費，支應探索者訓練、裝備與活動開銷，也盼結合社區力量因應警界人力短缺，吸引更多有志青年投入公共服務。

天普 洛縣 洛杉磯

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