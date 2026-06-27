播佑岡倉庫災後腐敗食物飄異味 加速清理

洛杉磯市播佑岡一處冷凍倉庫日前發生火災，大火雖已撲滅，但廠內數百萬磅的腐敗食物仍待清理。（美聯社）

ABC 7新聞網報導，播佑岡一處冷凍倉庫大火雖已撲滅，但廠內數百萬磅的腐敗食物仍待清理。官方表示，為防止黴菌、細菌及有害生物（如病媒蚊蠅）等衍生問題，他們正加速移除腐敗食物。「老鼠和任何形式的有害動物，都是隱憂。」

民營環境修復團隊已進駐，評估處置建築物內約8500萬磅的冷凍及進口食品。洛杉磯 消防局隊長Jacob Raabe解釋，透過保持該區域封閉、不對外開放，避免引入室外的溫暖空氣，能讓內部維持足夠的低溫。儘管如此，附近居民對食物腐爛氣味可能帶來的健康影響，擔憂與日俱增。

公衛官員指出，對敏感族群而言，吸入這種異味可能會引發一些身體症狀，例如頭痛、噁心等，但這類症狀預計只是暫時性的。目前更重要的是，防止黴菌、細菌及有害生物等衍生問題。

衛生官員建議居民採取預防措施，特別是那些對煙霧或空氣品質問題較敏感人士。「民眾應儘量留在室內，若家中有空氣清淨機也可開啟，減少與煙霧的接觸。」

官方表示，在酷熱警報期間，民眾仍可安全使用冷氣，前提是必須將窗型或移動式冷氣設定為內部循環模式；中央空調系統通常本身就是循環室內空氣，無需過度擔心。官方呼籲民眾，若出現呼吸困難等症狀，請務必立即尋求緊急醫療協助。