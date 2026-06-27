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播佑岡倉庫火災惡化空氣品質 蒙市推空氣清淨機補助

洛杉磯訊
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Lineage公司位於播佑岡的冷藏倉儲設施17日發生大火，造成氨氣外洩並引發周邊...
Lineage公司位於播佑岡的冷藏倉儲設施17日發生大火，造成氨氣外洩並引發周邊避難令。（美聯社）

蒙特利公園市宣布推出空氣清淨機補助計畫，協助在播佑岡大型冷藏倉庫火災事件期間，因空氣品質惡化而購買空氣清淨機的符合資格居民，最高可獲75美元補助。市府表示，希望藉此減輕低收入家庭因突發事件增加的健康防護支出，申請6月29日開始受理，至7月31日截止。

蒙市指出，日前火災造成大量濃煙，影響整個地區空氣品質，不少居民為保護自己及家人健康，紛紛購買空氣清淨機改善室內空氣品質。為協助受影響家庭，市府為符合資格者提供費用補助。

市長楊安立表示，保障居民健康與福祉，始終是市府首要工作。市府希望透過補助計畫，協助受事件影響較大的家庭減輕經濟負擔。

根據計畫，補助對象須為蒙特利公園市居民，且家庭收入符合市府規定標準，並於2026年6月17日至6月28日期間購買符合資格的空氣清淨機。每戶最高可獲75美元補助，經費有限，將依「先申請、先審核、先補助」原則發放，額滿為止。

申請人須提供居住證明、收入資格證明，以及空氣清淨機原始購買收據等文件。市府公布的家庭收入資格標準如下：一至兩人家庭年收入低於4萬3280美元；三人家庭5萬4640美元；四人家庭6萬6000美元；五人家庭7萬7360美元；六人家庭8萬8720美元；每增加一位家庭成員，收入上限增加1萬1360美元。

市府提醒，有意申請的居民應事先詳閱補助辦法，確認是否符合資格。詳情請至https://www.montereypark.ca.gov/m/newsflash/home/detail/1371

市府提醒，居民可前往市府網站了解更多災害防災準備資訊，並註冊緊急通知服務，以便在地震、火災及其他緊急事件發生時，快速接收官方訊息。

精華 FAQ

  • 因播佑岡大型冷藏倉庫火災產生大量濃煙，造成周邊空氣品質惡化，許多居民需購買空氣清淨機自保。市府因此提出補助，希望減輕受影響家庭的健康防護開銷。

  • 申請者必須是蒙特利公園市居民，家庭收入需符合市府標準，且在2026年6月17日至6月28日期間購買合格空氣清淨機。每戶最高補助75美元，名額有限。

  • 申請人需提供居住證明、收入資格證明，以及空氣清淨機原始購買收據等文件。申請自6月29日開始受理，至7月31日截止，市府將依先申請先審核原則發放。

低收入 蒙特利公園市 楊安立

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