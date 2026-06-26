古典樂到動漫歌 好萊塢碗7月強檔不斷

身為好萊塢碗2026年度「焦點作曲家」，久石讓將在7月21日至23日登台指揮。（洛杉磯愛樂提供）

好萊塢 碗（Hollywood Bowl）7月將推出多場風格迥異的精彩演出，從古典音樂大師、動漫配樂傳奇，到1960年代反文化運動經典歌曲及90年代搖滾金曲，為南加州 觀眾帶來一場跨越世代與音樂類型的盛宴。

洛杉磯 愛樂（Los Angeles Philharmonic）音樂會，由來自西班牙、魅力十足的新生代指揮家Roberto González-Monjas執棒，攜手日本鋼琴家藤田真央（Mao Fujita）將在7月16日演出莫札特經典鋼琴協奏曲。藤田真央以靈動自然、彷彿即興創作般流暢細膩的演奏風格聞名國際。下半場則將帶來一部被19世紀著名樂評家漢斯立克（Eduard Hanslick）形容為「深井」般深邃的Brahms第四號交響曲，也是他的最後一首交響曲。這部作品悲劇而深刻。

另一場備受矚目的演出將帶領觀眾重返1969年。由指揮Ted Sperling率領好萊塢露天劇場管弦樂團，並邀請Lizzy McAlpine、Morgan James、Noah J. Ricketts及Bryonha Marie等實力派歌手共同演出，7月17日以音樂向伍德斯托克音樂節（Woodstock）及哈林文化節（Harlem Cultural Festival）致敬。演唱會將重現那個充滿抗爭、自由、創造力與文化覺醒年代的經典旋律，融合搖滾、放克與靈魂樂，重溫改變一代人的時代之聲。

動漫與電影配樂愛好者則不容錯過日本作曲家久石讓專場音樂會。身為Hollywood Bowl2026年度「焦點作曲家」，久石讓將在7月21日至23日親自登台指揮，並由女兒藤澤麻衣（Mai Fujisawa）擔任主唱，加州州立大學富勒頓分校合唱團共同演出。觀眾將有機會欣賞《幽靈公主》、《龍貓》、《崖上的波妞》等吉卜力動畫經典配樂，及他與日本名導北野武合作的代表作品。演出期間還將搭配精選電影片段，讓觀眾沉浸於久石讓獨特的音樂世界。

喜愛90年代搖滾樂的樂迷可期待由Blues Traveler、Gin Blossoms與Spin Doctors7月18日聯袂帶來的懷舊之夜。三大樂團同台演出，勢必掀起一波90年代音樂回憶熱潮。