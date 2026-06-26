華人區「頂流」廣場改裝重生 多家知名中餐廳入駐

重新裝修的Tawa Gateway，是融合餐飲、休閒娛樂為一體的購物廣場。（記者王若然／攝影）

曾是南加州 聖蓋博谷「頂流」的購物中心「全統廣場」去年改名為「Tawa Gateway」，整個廣場重新裝修、升級，面貌煥然一新。近期有越來越多的包括華資在內品牌進駐該廣場，包括華人 熟知的連鎖中餐廳快樂小羊、八方雲集等。該購物廣場管理方25日舉辦發布會，為進駐的新企業舉辦剪綵儀式，並透露未來更多將入駐的品牌。

隨著Tawa Gateway廣場裝修完成，一批新的商家陸續進駐，近期將開業的包括茶飲品牌Cha Redefine、人氣鍋貼水餃店八方雲集、火鍋品牌快樂小羊、旅行社途風旅遊，還有加拿大 百貨零售商The Best Shop大多百百貨。在此之前，已開張的企業包括茶飲龜記茗品，丸龜製麵及湖南餐飲店洞庭春，其中一些商鋪在開張時吸引大批人流。自全統廣場保留至今的店鋪，包括大華超市，鐘表珠寶店Chong Hing Jewelers及眼鏡店Golden Vision。

廣場管理方Sunny Skies Terrace資產管理資深副總裁Rosa Tso說，揭開Tawa Gateway的全新篇章，他們感到非常興奮。他們將致力打造一個充滿活力的世界級生活廣場，讓文化、社區與商業在此交匯。

廣場管理方表示，展望未來，還有更多店鋪入駐，包括西少爺肉夾饃、Miniso名創優品、室內高爾夫娛樂休閒空間Golf Envy。明年入駐的品牌有：密室探索Soul Escape Room、抓娃娃店Kawaii Klaws、烘培店BBT Bakery及越南料理Cơm tấm Sà Bì Chưởng，以量大實惠出名。

聖蓋博市長陳履正、副市長丁言愉、市議員曼查卡出席了發布會。陳履正說，Tawa Gateway的發展，標誌聖蓋博市經濟與文化層面的重要里程碑，不僅提振本地經濟，更吸引前來南加的觀光客。

近期在Tawa Gateway開業的八方雲集表示，6月初在該廣場開業，是餐廳的第16家分店。「此次進駐，充分彰顯聖蓋博谷對高品質亞裔餐飲的強勁需求，進一步豐富Tawa Gateway多元餐飲陣容，為消費者新添一處享用新鮮美食的好去處。」

聖蓋博市府官員、廣場管理方、店鋪老闆等在TAWA標誌前合影。（記者王若然／攝影）

Tawa Gateway廣場及新入駐的商家25日舉辦剪綵儀式。（記者王若然／攝影）