我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

華人區「頂流」廣場改裝重生 多家知名中餐廳入駐

記者王若然／聖蓋博報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
重新裝修的Tawa Gateway，是融合餐飲、休閒娛樂為一體的購物廣場。（記者...
重新裝修的Tawa Gateway，是融合餐飲、休閒娛樂為一體的購物廣場。（記者王若然／攝影）

曾是南加州聖蓋博谷「頂流」的購物中心「全統廣場」去年改名為「Tawa Gateway」，整個廣場重新裝修、升級，面貌煥然一新。近期有越來越多的包括華資在內品牌進駐該廣場，包括華人熟知的連鎖中餐廳快樂小羊、八方雲集等。該購物廣場管理方25日舉辦發布會，為進駐的新企業舉辦剪綵儀式，並透露未來更多將入駐的品牌。

隨著Tawa Gateway廣場裝修完成，一批新的商家陸續進駐，近期將開業的包括茶飲品牌Cha Redefine、人氣鍋貼水餃店八方雲集、火鍋品牌快樂小羊、旅行社途風旅遊，還有加拿大百貨零售商The Best Shop大多百百貨。在此之前，已開張的企業包括茶飲龜記茗品，丸龜製麵及湖南餐飲店洞庭春，其中一些商鋪在開張時吸引大批人流。自全統廣場保留至今的店鋪，包括大華超市，鐘表珠寶店Chong Hing Jewelers及眼鏡店Golden Vision。

廣場管理方Sunny Skies Terrace資產管理資深副總裁Rosa Tso說，揭開Tawa Gateway的全新篇章，他們感到非常興奮。他們將致力打造一個充滿活力的世界級生活廣場，讓文化、社區與商業在此交匯。

廣場管理方表示，展望未來，還有更多店鋪入駐，包括西少爺肉夾饃、Miniso名創優品、室內高爾夫娛樂休閒空間Golf Envy。明年入駐的品牌有：密室探索Soul Escape Room、抓娃娃店Kawaii Klaws、烘培店BBT Bakery及越南料理Cơm tấm Sà Bì Chưởng，以量大實惠出名。

聖蓋博市長陳履正、副市長丁言愉、市議員曼查卡出席了發布會。陳履正說，Tawa Gateway的發展，標誌聖蓋博市經濟與文化層面的重要里程碑，不僅提振本地經濟，更吸引前來南加的觀光客。

近期在Tawa Gateway開業的八方雲集表示，6月初在該廣場開業，是餐廳的第16家分店。「此次進駐，充分彰顯聖蓋博谷對高品質亞裔餐飲的強勁需求，進一步豐富Tawa Gateway多元餐飲陣容，為消費者新添一處享用新鮮美食的好去處。」

聖蓋博市府官員、廣場管理方、店鋪老闆等在TAWA標誌前合影。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市府官員、廣場管理方、店鋪老闆等在TAWA標誌前合影。（記者王若然／攝影）

Tawa Gateway廣場及新入駐的商家25日舉辦剪綵儀式。（記者王若然／攝影...
Tawa Gateway廣場及新入駐的商家25日舉辦剪綵儀式。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 這座曾被視為聖蓋博谷熱門商場的全統廣場，去年更名為Tawa Gateway，並同步完成全面裝修升級，讓整體外觀與招商定位都煥然一新。

  • 近期進駐或即將開業的包括八方雲集、快樂小羊、Cha Redefine、途風旅遊與The Best Shop等；後續還有西少爺、名創優品與多家娛樂餐飲品牌。

  • 管理方表示希望打造文化、社區與商業交匯的世界級生活廣場；聖蓋博市長則認為，Tawa Gateway將成為帶動經濟與吸引觀光的重要里程碑。

加州 加拿大 華人

上一則

醫護人員調薪、校園手機禁令 加州多項新法7/1上路

下一則

出租後院泳池 每小時價格最高150元 有人賺近30萬元

延伸閱讀

花園角廣場整修動工 施工圍籬圍起 廣場暫停開放

花園角廣場整修動工 施工圍籬圍起 廣場暫停開放
活化空店 市府砸300萬補助39家小商業進駐金山 華埠增2家

活化空店 市府砸300萬補助39家小商業進駐金山 華埠增2家
紐約哈德遜廣場這幅街頭壁畫 會隨人的行走「流動」

紐約哈德遜廣場這幅街頭壁畫 會隨人的行走「流動」
專家：灣區市中心並未沒落 而是正在轉型

專家：灣區市中心並未沒落 而是正在轉型
金山砸4050萬 推動跑華街改造計畫

金山砸4050萬 推動跑華街改造計畫
百老匯21至27街 預計2031年前轉型無車區

百老匯21至27街 預計2031年前轉型無車區

熱門新聞

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2026-06-21 22:36
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

2026-06-22 21:13
大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費者最終支出。Costco與Best Buy各有優勢，選購前宜仔細比較。圖為Costco的家電區。（記者朱敏梓/攝影）

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

2026-06-21 16:58
最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元