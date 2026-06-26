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台美商會7月18日AI論壇 聚焦科技、法律與會計

洛杉磯訊
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洛杉磯台美商會將於7月18日在Mt. SAC舉辦「人工智慧新浪潮：科技、法律與會...
洛杉磯台美商會將於7月18日在Mt. SAC舉辦「人工智慧新浪潮：科技、法律與會計的轉型契機」論壇，（洛杉磯台美商會提供）

洛杉磯台美商會將於7月18日在核桃市舉辦「人工智慧新浪潮：科技、法律與會計的轉型契機」專題論壇，邀集會計師、律師及人工智慧產業專家，深入探討人工智慧在企業經營、法規遵循、稅務查核及專業服務領域的最新發展與實務應用，協助企業及專業人士掌握數位轉型趨勢與未來商機。

論壇邀請三位專家分享最新觀察與實務經驗。會計師葉俊麟將以「國稅局人工智慧查稅時代來臨：你是下一個被鎖定的對象嗎？」為題，分析人工智慧技術對稅務查核帶來的影響；律師韓正豫將探討2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展；ScalingFreedom.ai共同創辦人葉祐宏則將分享如何善用人工智慧工具，讓人工智慧更深入了解使用者需求，提升工作效率。

論壇當天的活動安排為：上午10時至中午12時為商會理事會議，僅限理事參加；中午12時至下午1時安排午餐，由理事及受邀貴賓出席。下午1時10分起舉行人工智慧專題論壇，免費開放各界報名參加；下午2時25分至2時40分為問答時間，隨後於下午2時40分至3時15分安排交流聯誼活動，歡迎會員、僑界人士及社區民眾踴躍參與。

活動地點在Mt. San Antonio College（Mt. SAC）Heritage Hall，地址為1100 N. Grand Ave., Walnut, CA 91789。主辦單位提醒，會場鄰近Hilmer Lodge Stadium，建議與會者將車輛停放於Champion Way及Bonita Drive附近停車區，並依校方規定購買或確認停車票後入場。

精華 FAQ

  • 論壇主題為「人工智慧新浪潮：科技、法律與會計的轉型契機」，目的是協助企業與專業人士理解AI趨勢，掌握數位轉型、法規遵循與未來商機。

  • 論壇邀請會計師葉俊麟談AI查稅對稅務查核的影響，律師韓正豫分析2026年美國AI監管現況，葉祐宏則分享如何運用AI工具提升工作效率。

  • 活動於7月18日在Mt. SAC Heritage Hall舉行，下午論壇免費開放報名。主辦單位提醒與會者留意停車區域，並依校方規定購票或確認停車票。

國稅局 人工智慧 洛杉磯

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