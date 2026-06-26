我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱法贏挪威 塞內加爾大勝排名升 韓晉級告急

比世界盃進球還搶鏡？哈蘭德這7款柏金包價值30萬美元

仇恨犯罪受害者不願報警 聖伯納汀諾縣擬線上通報

聖伯納汀諾訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州近年來仇恨犯罪及偏見歧視事件持續增加，但許多案件並未向執法機關通報，形成嚴重...
加州近年來仇恨犯罪及偏見歧視事件持續增加，但許多案件並未向執法機關通報，形成嚴重的「低報」現象。（示意圖，取自SBPD）

內陸帝國媒體The Sun報導，加州近年來仇恨犯罪及偏見歧視事件持續增加，但許多案件並未向執法機關通報，形成嚴重「低報」現象。

為改善這項問題，聖伯納汀諾縣預計於今年稍後啟動的快速回應網絡，讓受害者能夠匿名舉報仇恨事件，並獲得相關協助。該計畫由新成立的聖伯納汀諾縣人權聯盟（HRC）主導，並透過位於高沙漠地區（High Desert）的家庭援助計畫執行。該機構長期為家庭暴力受害者及其家屬提供支援服務。

家庭援助計畫首席項目官兼聯盟領導人波拉斯（Jim "Bo" Bolas）表示，許多少數族裔、LGBTQ+族群及部分宗教社群，對執法與司法體系抱持不信任感。此外，受害者往往因擔心遭到報復、受限於語言與文化障礙、不清楚何種情況構成仇恨犯罪，或不願警方介入，而選擇保持沉默。

目前，聯盟正積極招募非營利組織、宗教團體、法律援助機構、人權與移民權益倡議團體、個案管理人員及心理健康服務提供者，共同建立一套自我通報系統，預計9月上線。

未來透過「仇恨犯罪與偏見事件快速通報工具」（Hate Crime & Bias Incident Rapid Reporting Tool），受害者可匿名或具名通報仇恨事件，並取得相關資訊與資源、連結社區組織獲得支援、接受心理健康服務轉介，以及獲取法律、移民或藥物濫用戒治等協助。受害者只需填寫線上表格，說明事件經過，專業個案管理人員將評估案件類型及風險程度，並視情況與當事人聯繫。聯盟表示，所有案件都將在24至48小時內完成初步審查。

此外，填寫通報表格後不會自動通知執法單位。是否向警方報案，將由受害者參與決定。聯盟認為，這項安排是建立社區信任的關鍵，也能讓更多不願直接接觸執法機關的受害者勇於尋求協助。

精華 FAQ

  • 因加州仇恨犯罪與偏見事件增加，但許多受害者不願報警，造成嚴重低報。縣府希望透過匿名通報與後續協助，降低求助門檻並提高案件被看見的機會。

  • 計畫由新成立的聖伯納汀諾縣人權聯盟主導，並由高沙漠地區的家庭援助計畫執行。聯盟也正招募多個非營利、宗教與法律援助單位共同參與。

  • 不會。受害者可匿名或具名填寫線上表格，案件先由個案管理人員在24至48小時內審查，是否報警由受害者決定，並可獲心理、法律與移民等資源轉介。

加州 仇恨犯罪

上一則

幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

下一則

地震重生 舊金山諾伊谷入門房價300萬 最熱門房市之一

延伸閱讀

芝警獲390萬擴編家暴受害者辦公室 遭批資源錯置

芝警獲390萬擴編家暴受害者辦公室 遭批資源錯置
史島3少女襲擊華女影片引眾怒 社區呼籲遇襲應報警

史島3少女襲擊華女影片引眾怒 社區呼籲遇襲應報警
公園焚燒十字架 芝城華裔大學生遭控仇恨重罪

公園焚燒十字架 芝城華裔大學生遭控仇恨重罪
張向榮、勞特伯律師說明療養院虐待醫護失誤人身傷害案件

張向榮、勞特伯律師說明療養院虐待醫護失誤人身傷害案件
全州每年30萬長者受虐 福壽老人中心座談關懷

全州每年30萬長者受虐 福壽老人中心座談關懷
洛縣漏傳40萬筆逮捕資料 部分民眾工作、執照恐受影響

洛縣漏傳40萬筆逮捕資料 部分民眾工作、執照恐受影響

熱門新聞

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2026-06-21 22:36
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

2026-06-22 21:13
大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費者最終支出。Costco與Best Buy各有優勢，選購前宜仔細比較。圖為Costco的家電區。（記者朱敏梓/攝影）

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

2026-06-21 16:58

超人氣

更多 >
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光

空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作