南加海灘驚現人骨 警稱不罕見
洛杉磯ABC 7電視台報導，上周在加州聖克里門（San Clemente）的一個海灘，一名來自紐約的女遊客發現一塊疑似人類顎骨的物體，令她驚訝不已。警方其後確定該物體為人類遺骸，還說這類發現並不罕見。
女遊客金尼森（Katherine Kinnison）表示，她當時正準備到聖克里門碼頭北面的琳達巷海灘（Linda Lane Beach）附近作畫，突然注意到沙地露出一些不尋常的東西。
「我知道它看起來很眼熟，但又覺得不像鯊魚，也不像我以前在海灘見過的任何東西，」她其後拍下照片，顯示這塊顎骨上還連著牙齒。她越仔細查看，就越確信這可能是人類遺骸。
她描述當時的狐疑：「我盯著它看了幾分鐘，然後看了又看，心想『哦，也許別管它好了。』當時想，等等吧，不，其實挺酷的，我感到應該拍張照片。然後，我越看越覺得好眼熟，感覺像是人的遺骸。」
她沒有觸碰遺骸，反而走到最近的救生員崗站報告事件。
據橙縣警局稱，驗屍官部門確認遺骸為人類，並相信其具有美洲原住民血統。發現此遺骸的地區在歷史上，曾是印第安部落的胡安諾族群（Juaneño Band of Mission Indians）聚居地。
在確定遺骸與任何未結案的案件無關後，警局將其移交給負責身分鑑定的美洲原住民遺產委員會。
金尼森表示，她希望專家們能了解更多資料。她說，希望能弄清楚這人的性別、年齡，或能否找到任何線索，或是否知道那時候的人是什麼狀況。
警察局表示，這類發現並不罕見。在去年，橙縣的幾個海灘附近也發現類似的東西。
一名來自紐約的女遊客金尼森在琳達巷海灘附近作畫時，注意到沙地露出不尋常物體，近看後懷疑是人類顎骨，並立即前往救生員崗站通報。 橙縣警局稱，驗屍官部門確認該物體為人類遺骸，並認為可能具有美洲原住民血統；由於地點屬歷史聚居區，後續交由原住民遺產委員會處理。 警方指出，橙縣部分海灘過去也曾出現類似人類遺骸，去年就有幾起案例，因此在沿海地區發現骨骸，對當地執法單位而言並非少見事件。
精華 FAQ
一名來自紐約的女遊客金尼森在琳達巷海灘附近作畫時，注意到沙地露出不尋常物體，近看後懷疑是人類顎骨，並立即前往救生員崗站通報。
橙縣警局稱，驗屍官部門確認該物體為人類遺骸，並認為可能具有美洲原住民血統；由於地點屬歷史聚居區，後續交由原住民遺產委員會處理。
警方指出，橙縣部分海灘過去也曾出現類似人類遺骸，去年就有幾起案例，因此在沿海地區發現骨骸，對當地執法單位而言並非少見事件。
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