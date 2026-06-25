台美社區攜手送暖 空淨機贈大火災民

台美人社團由大洛杉磯台灣會館，大洛杉磯台美商會及台灣人獅子會聯合送愛心，在短短24小時內募集到67台空氣清淨機，23日下午送到發送站。（讀者提供）

近日南加工廠火災造成東洛杉磯地區空氣汙染嚴重，濃煙籠罩多個社區，許多災民生活受影響。台美人社團由大洛杉磯台灣會館、洛杉磯台美商會及美國台灣人獅子會聯合送愛心，短短24小時募集到67台空氣清淨機，23日送到發放地點，第一時間把台美人愛心送給需要的災民。此舉是嚮應洛縣 縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）的號召。

台灣會館基金會董事陳柏宇表示，為協助受災居民改善室內空氣品質，對抗火災煙霧帶來的空氣污染及健康威脅，台美社區人士迅速發起空氣清淨機募捐。一方面積極尋找貨源，另一方面台灣會館董事吳兆峯和台美商會會長簡志誠號召鄉親支持捐贈，統計認捐設備數量，整個募集與採購過程不到24小時，大家都在與時間賽跑。他特別感謝所有熱心人士全力配合，讓募捐行動得以順利完成。

陳柏宇表示，他雖然不居住在災區，但這兩天只要打開窗戶，便能聞到濃厚煙味，因此對災民所面臨的困境感同身受。火災不僅造成空氣品質惡化，也嚴重影響居民日常生活，因此希望透過實際行動為受災家庭盡一份心力。他當天下午趕往橙縣倉庫提貨，並與吳兆峯共同將空氣清淨機送往發放地點，希望盡快送達有需要的災民手中。

對台美社區慷慨解囊、積極參與救助，縣政委員蘇麗絲表示感謝，她說，台美社團在歷次重大災難發生時從不缺席，總是第一時間投入救援與關懷，展現高度社會責任感與團結精神。

此外，台灣女企業家李清喻（Judy Lee）亦熱心響應救災行動，特別前往好市多一次購買19台空氣清淨機提供災民使用。

台灣會館董事吳兆峯（左）和台灣會館基金會董事陳柏宇搬運淨化器。（讀者提供）