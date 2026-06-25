世界盃帶動 洛K線運量激增41%

Metro在世界杯期間客運量大增，尤其是靠近體育場的K線在比賽期間運量上漲41%。（Metro提供）

隨著世界盃 吸引大量國際旅客湧入洛杉磯 ，公共交通的運量明顯攀升，尤其鄰近體育場館的K線，在比賽期間客運量增加41%。洛杉磯縣大都會交通局（Metro）表示，已全面升級旅客服務與數位系統，目標是讓來自世界各地，特別是亞洲等地的旅客，能更直覺且便利使用洛杉磯公共運輸網絡。

Metro日前接受本報採訪表示，多場世界盃相關賽事已明顯帶動搭乘需求。以6月15日伊朗對紐西蘭 為例，當天共有3萬3137人次搭乘Metro前往觀賽，另有2萬6206人次使用加開的賽事接駁公車；鄰近體育場的K線運量較平日增加41%，C線則成長23%。

在6月12日美國對巴拉圭賽事，共有2萬5933人次搭乘Metro前往現場，另有1萬8551人次使用接駁服務。Expo/USC站閘門刷卡量較平日暴增598%，Memorial Park站則增加7%，顯示大型國際賽事為公共運輸系統帶來顯著運量成長。

為協助外國遊客順利移動，Metro強化多語言導引與現場支援服務。在比賽日，Metro動員超過2000員工及安全人員，並安排大量Metro大使（Metro Ambassadors）進駐車站與主要轉乘節點，提供路線指引與轉乘協助。

Metro表示，此次升級的重要措施之一，是推出官方行動應用程式「LA Metro Mobile App」，提供即時路線規畫、跨運輸系統整合、服務通知及地點導航等功能。旅客可透過App查詢廁所、客服中心、TAP售票點、Metro Bike Share及Metro Micro服務區等設施位置。該程式同時支援多語言與無障礙功能。

支付方面，旅客可直接使用實體信用卡、手機電子錢包或穿戴式裝置感應進站，且單一付款方式最多可同時為五名乘客支付車資。該系統目前已適用Metro及全區26家合作交通機構，有助縮短排隊時間並提升通行效率。

此外，Metro已在部分車站及主要轉乘節點增設自助式廁所與飲水設施，以提升旅客整體服務體驗。

Metro為亞洲等地的旅客提供多語言導引與現場支援。（Metro提供）

旅客可直接使用實體卡、手機錢包或穿戴裝置進站搭乘，並可一次為最多五名乘客支付車資。（Metro提供）