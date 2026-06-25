蒙市部分區域噴藥 防堵蚊媒疾病

聖蓋博谷蚊蟲與病媒防治區於6月24日與25日，在蒙市進行滅蚊作業。（取自聖蓋博谷蚊蟲與病媒防治區臉書）

夏季氣溫升高、蚊蟲活動趨於頻繁，聖蓋博谷蚊蟲與病媒防治區（SGV Mosquito and Vector Control District）於6月24日、25日，在蒙特利公園市 部分住宅區進行卡車搭載式滅蚊作業，降低蚊蟲數量及西尼羅病毒等蚊媒疾病的傳播風險。當局呼籲民眾主動清除積水源頭，共同防範病媒蚊孳生。

NBC電視台報導，根據防治區公告，卡車搭載式滅蚊作業將在6月24日及25日凌晨12時至上午5時進行。

此次噴灑範圍位市區West Floral Drive與60號公路之間，東至Vancouver Avenue，西至Collegian Avenue一帶。防治區表示，本次作業主要針對成蚊實施防治，以控制可能對公共衛生構成威脅的蚊蟲族群。

防治專家將使用名為Aquaduet的滅蚊藥劑，其有效成分包括Sumithrin及Prallethrin。官員指出，這兩種成分是模仿菊花（Chrysanthemum）天然殺蟲物質特性所研發的合成化合物。「由於藥劑是以水為載體懸浮，因此不會損害汽車或住宅外牆表面的塗層與材質。」

官員還提醒，若天候不佳或出現設備運作問題，噴灑作業可能延後或取消；如有延期，將安排於29日補行。

此外，防治單位呼籲民眾共同參與防蚊工作，定期清除住家周圍可能積水的容器，例如水桶、鳥浴盆、阻塞的排水槽及廢棄輪胎等。同時應妥善維護游泳池、按摩池及庭園池塘等設施。

官員建議民眾外出時使用防蚊液，穿著長袖衣褲，並採取其他必要防護措施，以減少遭蚊蟲叮咬機會。