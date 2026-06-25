華裔青年隊擊敗資深名將隊伍 奪北美橋牌大區冠軍

計分板顯示黃永康隊以149比147逆轉擊敗Reynolds隊，奪得第23區Flight A組冠軍。（讀者提供）

由黃永康、嚴皓明、Nathan Gong及胡明組成的全華裔 青年隊，近日在北美橋牌協會全國橋牌團體賽第23區決賽中，擊敗由資深名將Tom Reynolds領軍的Reynolds隊，奪得Flight A組冠軍，並取得代表第23區晉級全國總決賽資格。

決賽中，黃永康隊迎戰由Tom Reynolds、Lance Kerr、Alan Flower及John Bakovic組成的隊伍。Reynolds自1969年取得終身大師資格，長年活躍於美國代表隊選拔賽及北美橋牌錦標賽，是南加州 橋牌界知名好手；其隊伍經驗豐富，並採用在美國較少見的精確制叫牌體系。關鍵牌局中，黃永康與胡明搭檔抓住對手叫牌過於積極的機會，加倍進攻成功得分；曾就讀洛杉磯加大 （UCLA）的嚴皓明與Nathan Gong搭檔，於關鍵牌局成功叫到並完成滿貫合約。經過四節較量，黃永康隊後來居上，最終奪冠。

雖以年輕陣容應戰，黃永康隊實力不容小覷。隊長黃永康16歲接觸橋牌，曾獲中國全國青年團體賽季軍，並率福建省青年隊取得全國青年團體賽第五名；赴美後入選美國31歲以下青年二隊，並代表美國參加世界青年橋牌錦標賽。胡明曾多次於第23區全國橋牌團體賽及北美雙人賽選拔賽決賽奪冠；嚴皓明亦在美國各地賽事中獲佳績。隊中最年輕的Nathan Gong近年崛起於美國青年橋壇，曾代表美國參加世界青年橋牌錦標賽，助21歲以下代表隊奪得銀牌。

黃永康表示，橋牌有助培養團隊合作及溝通能力，鼓勵留學生及華人子女接觸這項運動；即使未來不走競技路線，也能從中培養思考能力並結交志同道合的朋友。

北美橋牌協會全國橋牌團體賽是美國歷史最悠久的全國性團體賽事之一，採分區選拔及全國總決賽制度。全美、加拿大及周邊地區共畫分25個大區，各區冠軍晉級全國總決賽。第23區雖僅涵蓋洛杉磯縣，卻是美國橋牌運動發展較成熟地區之一。

由Nathan Gong（左起）、黃永康、胡明及嚴皓明組成的全華裔青年隊伍，勇奪第23區Flight A組冠軍。（讀者提供）