涉幫派自內華達州輸入 巴沙迪那查獲1萬磅非法煙花

巴沙迪那警方23日宣布查獲1萬磅非法煙花，這些煙花涉及幫派團夥從內華達州運入南加州，原定聖蓋博谷多城市銷售。（巴沙迪那警方提供）

國慶煙花熱銷前夕，巴沙迪那市查獲1萬磅非法煙花。警方初步調查顯示，這些煙花涉及幫派團夥從內華達州 運入南加州 ，原定在聖蓋博谷多城市銷售。

今年適逢美國建國250周年，各地慶祝活動規模預料較往年盛大，煙花需求隨之攀升。然而，非法煙花流入市場再度引發執法部門關注。巴沙迪那警方和消防局日前聯手破獲一起大型非法煙花販售案，查獲約1萬磅非法煙花，市值超過12萬美元，創下當地歷來最大宗煙花查緝紀錄。

巴沙迪那警方23日表示，警方與消防局縱火調查小組經過長時間追查，日前在東洛杉磯 Whittier Blvd一處倉庫查獲大量非法爆竹煙花，以及未登記手槍、高容量彈匣、疑似土製爆裂裝置和大批大麻產品。調查員指出，這批煙花與一個街頭幫派有關，涉嫌自內華達州大量運入南加州，再分銷至洛杉磯縣及聖蓋博谷多個城市販售。

巴沙迪那市長Victor Gordo表示，南加州正進入夏季高溫乾燥期，近期野火風險持續升高，非法煙花不僅危害個人安全，更可能引發大規模火災。

警方表示，由於查獲數量龐大，洛杉磯縣警局特別行動小組轄下拆彈小組到場協助清運，確保安全善後處置。

目前已有四人因涉嫌持有及販售非法煙花被捕，警方表示調查仍在持續進行，不排除未來數周將有更多嫌犯落網。

執法機構同時提醒，隨著國慶煙花需求大增，不法分子往往趁機從鄰近州地走私煙花進入加州販售。根據加州法律，除經核准的「Safe and Sane Fireworks」（安全煙花）外，大部分會升空、爆炸或產生大型火焰效果的煙花均屬非法。包括洛杉磯市、巴沙迪那市、阿罕布拉市、蒙特利公園市、聖蓋博和亞凱迪亞市等多數華人聚居城市，均全面禁止民眾施放任何類型煙花。