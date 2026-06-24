八旬婦泳池邊曬太陽睡著 竟三級燒傷險喪命
福斯新聞報導，82歲老婦薩默（Betty Lou Summer）在亞利桑納州鳳凰城東南郊的聖坦谷（San Tan Valley）社區游泳池傍的金屬椅上曬太陽，不小心睡著後，被曝曬致三級燒傷及嚴重中暑，險些喪命。她前後接受兩次手術，但仍肝腎受損，且小指指尖被烤掉。
薩默原本打算在約翰遜牧場（Johnson Ranch）社區泳池邊享受一個怡然的下午。然而，她在金屬躺椅上睡著，約一個小時的酷熱，把她烤得重傷。在傍人士發現時，薩默已不省人事，三級燒傷並嚴重中暑。
意外發生在6月18日，薩默的女兒加伯特（Michelle Gabbert）說：「幸好有他們（在泳池人士）去檢查母親的情況，否則她可能死在躺椅上，她當時的核心體溫超過104華氏度。」
急救醫護人員將薩默送往附近醫院，其後再轉送至Valleywise Health燒傷中心。她的胸部、腹部和腿部嚴重灼燒。其女兒加伯特表示，母親當時全身滿布水泡，而且沒有反應，肝腎嚴重損傷陷入嚴重休克，其後已做了兩次手術，目前仍需植皮。
加伯特說：「他們為她接上呼吸機，用了很多藥才讓她維持生命，最後她還是因為中暑需接受透析治療。」
加伯特本身也是一位內科醫生，她說自己亦診治過類似症狀的病患：「我從未想過，我會有家人僅僅因為在陽光下待了一小時，就出現這樣的情況。」
Valleywise Health燒傷中心表示，兒童和老年人尤其更易受到高溫影響，而人們在坐下之前，務必用手背測試物體表面溫度。加伯特建議塗抹防曬霜，戴上寬邊帽，穿防護服，並留在有遮蔭的地方。
她預計母親在醫院需要住上一個月左右，之後康復期需時數月。
事件發生在亞利桑納州聖坦谷約翰遜牧場社區泳池旁。82歲老婦坐在金屬躺椅上曬太陽時睡著，因長時間曝曬而受重傷。 她被發現時已失去意識，出現三級燒傷、嚴重中暑與休克，核心體溫超過104華氏度，並造成肝腎損傷及小指指尖燒掉。 她先後接受兩次手術，仍需進一步植皮，並因中暑接受透析與多種藥物支持。家屬估計她還要住院約一個月，之後復健數月。
精華 FAQ
事件發生在亞利桑納州聖坦谷約翰遜牧場社區泳池旁。82歲老婦坐在金屬躺椅上曬太陽時睡著，因長時間曝曬而受重傷。
她被發現時已失去意識，出現三級燒傷、嚴重中暑與休克，核心體溫超過104華氏度，並造成肝腎損傷及小指指尖燒掉。
她先後接受兩次手術，仍需進一步植皮，並因中暑接受透析與多種藥物支持。家屬估計她還要住院約一個月，之後復健數月。
上一則
科技業IPO引人才外流 富豪紛紛湧佛州
下一則