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2亞裔涉案 安寧業者盜用死者身分詐領醫保2700萬美元

洛杉磯訊
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David Shachar、Abraham Choi與Jeannie Shin，被控涉嫌透過聯邦醫療保險詐欺約2700萬美元。圖為Jeannie Shin被捕畫面。（取自聯邦第一助理檢察官埃薩利X官方帳號）

聯邦執法部門近日在洛杉磯展開大規模掃蕩，鎖定多起涉醫療保險與政府補助的詐欺案，其中包含一宗高達2700萬美元、涉嫌盜用死者身分的安寧療護詐欺。涉案者有兩人是亞裔，該團夥向殯儀館提供回扣，以每筆1000至3000美元代價取得死者個資，再用於申報安寧療護服務。

當局表示，一名來自洛杉磯范奈斯（Van Nuys）的安寧療護機構負責人，被控與同夥盜用死者身分，向聯邦醫療保險（Medicare）提交虛假安寧療護索賠，並將不法所得用於奢華消費，包括一輛價值約53萬美元的勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom）。

檢方指出，59歲的David Shachar涉嫌與行銷人員Abraham Choi與Jeannie Shin共謀，為並非末期病患或已經去世的人提交安寧療護服務的虛假索賠，並向當地殯儀館支付回扣，以每筆1000至3000美元代價取得死者個資。再用於申報根本未提供或不符合資格的安寧療護服務。涉案資金流入至少四家由其控制的安寧療護機構。

被告Shachar、Shin和Choi共同被列入一份包含16項罪名的起訴書，指控他們涉嫌透過聯邦醫療保險詐欺約2700萬美元。來自科羅那（Corona）的66歲Shin，已於6月18日被逮捕，並在洛杉磯聯邦地方法院過堂。Choi已於22日被捕，23日出庭。

聯邦官員進一步指出，全案涉及的詐欺行為，遍及多家機構與多名被告，總計對10人提出起訴，罪名涵蓋醫療保險詐欺與非法開立處方藥等。

司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，此次行動還包括全美範圍內多起醫療詐欺案，合計對數百被告提出指控。他強調，聯邦政府今年已查獲超過65億美元醫療詐欺案，其中包括一項跨45州、逮捕455人的大型行動，為史上規模最大同類執法之一。

聯邦調查局（FBI）指出，今年上半年已暫停約1000人的醫療補助支付，其中加州占近800人，顯示詐欺問題在該州尤為嚴重。

美國衛生與公共服務部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）指出，洛杉磯已成為安寧療護詐欺重災區，聯邦政府已關閉當地約800家相關機構。他表示，有些機構甚至出現「病人不會死亡」的異常情況，顯示系統性嚴重濫用。

另一起案件中，聯邦探員也逮捕一名涉嫌醫療保險與醫療補助詐欺的女子，指控其提交近2億7000萬美元虛假藥物索賠，其中政府實際支付超過1億7800萬美元。當局並查扣多輛豪華車與珍稀收藏品。檢方表示，相關案件凸顯部分不法分子利用醫療體系漏洞牟利，甚至利用弱勢病患與死者資料詐欺。

精華 FAQ

  • 檢方指嫌犯向殯儀館支付每筆1000至3000美元回扣，取得死者個資後，再以已過世或不符資格者名義向Medicare提交安寧療護虛假索賠。

  • 主要被告包括59歲的David Shachar，以及Abraham Choi與Jeannie Shin。檢方稱他們共謀偽造安寧療護申報，涉案金流流入至少四家其控制機構。

  • 司法部稱全美已對數百人提告，並強調今年查獲逾65億美元醫療詐欺；FBI也指加州暫停近800人給付，顯示詐欺在當地特別嚴重。

亞裔 洛杉磯 聯邦醫療保險

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