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南加中國大專校友會新選會長朱華興 汪康熙任理事長

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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南加州中國大專院校聯合校友會完成改選，國立台灣大學校友汪康熙（左）當選第49屆理...
南加州中國大專院校聯合校友會完成改選，國立台灣大學校友汪康熙（左）當選第49屆理事長，國立台灣海洋大學校友朱華興（右）當選2027年候任會長。（主辦單位提供）

南加州中國大專院校聯合校友會21日在亞凱迪亞社區中心舉行年中理事會，完成2027年會長及理事長選舉。經投票，國立台灣海洋大學校友朱華興當選2027年候任會長，國立台灣大學校友汪康熙以超過九成得票率當選第49屆理事長。

當天理事會除選舉外，也聽取各項例行會務報告，包括活動召集人報告、財務報告、各委員會工作報告及財務稽核報告。汪康熙表示，感謝各校理事代表的信任與支持，這項榮耀屬於所有關心與支持大專聯合校友會的校友。他指出，南加州中國大專院校聯合校友會是南加州最具代表性的華人校友組織之一，未來將與朱華興攜手合作，秉持「服務、團結、傳承、創新」四大核心理念，服務各校校友會及廣大校友，凝聚不同學校及世代力量，延續歷屆理事長及前輩奠定的基礎。未來將整合各校資源，促進跨校交流，深化社區服務，推動數位轉型及青年參與，打造更具影響力、傳承價值及創新精神的校友平台。

朱華興表示，大專聯合校友會各項年度活動均有賴各校校友通力合作，未來將與理事長密切配合，以創新思維推動會務，持續服務校友、連結僑社、參與社會公益，增進各校友會間和諧共識，提升執行效率，並鼓勵更多年輕校友投入會務，共同推動大專聯合校友會發展。

精華 FAQ

  • 經理事會投票，國立台灣海洋大學校友朱華興當選2027年候任會長，國立台灣大學校友汪康熙則以超過九成得票率，當選第49屆理事長。

  • 汪康熙表示，未來將與朱華興合作，依循服務、團結、傳承、創新理念，整合各校資源，促進跨校交流，推動數位轉型、社區服務與青年參與。

  • 朱華興認為，各項年度活動仰賴各校校友合作，未來將與理事長密切配合，以創新思維推動會務，並鼓勵更多年輕校友投入，共同提升執行效率。

南加 加州 亞凱迪亞

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