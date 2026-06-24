南加中國大專校友會新選會長朱華興 汪康熙任理事長

南加州中國大專院校聯合校友會完成改選，國立台灣大學校友汪康熙（左）當選第49屆理事長，國立台灣海洋大學校友朱華興（右）當選2027年候任會長。（主辦單位提供）

南加 州中國大專院校聯合校友會21日在亞凱迪亞 社區中心舉行年中理事會，完成2027年會長及理事長選舉。經投票，國立台灣海洋大學校友朱華興當選2027年候任會長，國立台灣大學校友汪康熙以超過九成得票率當選第49屆理事長。

當天理事會除選舉外，也聽取各項例行會務報告，包括活動召集人報告、財務報告、各委員會工作報告及財務稽核報告。汪康熙表示，感謝各校理事代表的信任與支持，這項榮耀屬於所有關心與支持大專聯合校友會的校友。他指出，南加州 中國大專院校聯合校友會是南加州最具代表性的華人校友組織之一，未來將與朱華興攜手合作，秉持「服務、團結、傳承、創新」四大核心理念，服務各校校友會及廣大校友，凝聚不同學校及世代力量，延續歷屆理事長及前輩奠定的基礎。未來將整合各校資源，促進跨校交流，深化社區服務，推動數位轉型及青年參與，打造更具影響力、傳承價值及創新精神的校友平台。

朱華興表示，大專聯合校友會各項年度活動均有賴各校校友通力合作，未來將與理事長密切配合，以創新思維推動會務，持續服務校友、連結僑社、參與社會公益，增進各校友會間和諧共識，提升執行效率，並鼓勵更多年輕校友投入會務，共同推動大專聯合校友會發展。