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大熊湖推免費接駁車 串聯7處熱門健行步道

洛杉磯訊
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為解決熱門步道停車位不足及長途步行困擾，大熊湖山區區域交通管理局推出免費「步道電...
為解決熱門步道停車位不足及長途步行困擾，大熊湖山區區域交通管理局推出免費「步道電車」接駁服務，串聯七處熱門步道入口，啟用首月已吸引逾400人次搭乘。（記者楊青／攝影）

ABC7電視台報導，為紓解熱門步道停車位不足及遊客須長途步行前往登山口的困擾，大熊湖山區區域交通管理局推出季節性「步道電車」（Trolley to Trails）免費接駁服務，串聯大熊湖商圈與七處熱門健行步道入口。新路線啟用首月已吸引逾400人次搭乘，除方便居民及遊客登山、騎自行車外，也提供環湖賞景的新選擇，預計營運至10月。

管理局總經理Sandy Benson表示，推出這項服務有多項考量，首月已有逾400人次搭乘，對一條新路線而言，是相當不錯的開始。

管理局指出，這條路線為回應社區多項需求而設立。不少居民及遊客希望能更方便前往健行步道，同時減少交通壅塞及違規路邊停車問題；也有人希望有交通工具串聯North Shore、Village及當地商店；還有民眾希望能搭車環湖賞景。

新路線採環湖方式行駛，沿途停靠村莊區及連鎖超市Vons，並前往多處熱門步道入口，包括Towne Trail at Snow Summit、Woodland Trail、Nature Discovery Trail、Cougar Crest Trail、Grays Peak Trail、Castle Rock Trail及Pine Knot Trail。健行及自行車愛好者可攜帶裝備搭乘，車上設有可容納兩輛自行車的車架。

這項季節性路線每逢周六、周日及假日周五提供服務，營運時間為上午8時30分至下午4時25分，持續至10月。民眾可至mountaintransit.org查詢路線圖及班次時刻表。

大熊湖山區區域交通管理局推出「步道電車」免費接駁服務，民眾可透過手機應用程式查詢...
大熊湖山區區域交通管理局推出「步道電車」免費接駁服務，民眾可透過手機應用程式查詢鄰近站點及班次資訊，方便前往熱門健行步道及環湖景點。（取自大熊湖山區區域交通管理局）

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精華 FAQ

  • 主要是紓解熱門步道停車位不足、遊客需長途步行到登山口，以及違規路邊停車與部分路段交通壅塞等問題，讓登山更便利。

  • 路線以環湖方式行駛，連接大熊湖商圈、North Shore、Village、Vons等地，並停靠七處步道入口，包含Towne Trail、Woodland Trail等。

  • 服務於周六、周日及假日周五上午8時30分至下午4時25分運行，持續到10月；乘客可攜帶健行或自行車裝備，車上也設有兩輛自行車車架。

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