劉龍珠： 華人就業 藍領或大有可為

加州第49選區眾議員候選人劉龍珠（左二）捐贈5000美元支持美國管道工工會UA Local 250教育基金。（劉龍珠提供）

相比擠白領賽道可能工作難找，藍領未來或大有可為。加州 第49選區眾議員 候選人劉龍珠日前前往嘉甸那（Gardena）的美國管道工工會UA Local 250總部，並捐贈5000美元支持工會教育基金，以實際行動肯定藍領技術教育對美國社會的貢獻。

在加州眾議會第59選區眾議員陳立德陪同與引薦下，UA Local 250商業經理兼財務秘書長Ben Clayton及政治行動委員會主席Pete Wohlgezogen帶領兩人參觀工會培訓中心，了解學徒培訓制度及技術教育成果。現場學員正進行管道安裝、高精度焊接、空調與冷凍系統組裝等專業訓練。

UA Local 250提供免學費學徒培訓計畫，主要涵蓋蒸汽管道與工業管線技術（Steamfitter & Industrial Pipefitter），及空調與冷凍技術（Air Conditioning & Refrigeration）兩大專業領域。學員在接受專業訓練的同時即可獲得薪資，透過「做中學、學中做」模式培養實務能力，為南加州建築、工業及公共基礎建設領域輸送大量專業人才。

劉龍珠表示，UA Local 250不僅是培養技術人才重要基地，更是支撐美國基礎建設發展的重要力量。這些技術工人長期在第一線工作，面對高溫、風雨或危險環境，默默維護著社會正常運作。他們的專業與奉獻值得全社會尊重與支持。

他表示，長期以來許多亞裔家庭，普遍將升讀名校、從事白領專業工作視為唯一成功道路，卻忽略技術職業同樣能夠提供穩定收入、良好福利與社會尊嚴。美國社會對技術人才需求持續增加，技職教育應成為年輕人規畫未來的重要選項之一。並非每個孩子都適合同樣的人生道路，應該尊重個人天賦與興趣。

加州第49選區眾議員候選人劉龍珠（中）和加州眾議員陳立德（左）參觀工會培訓中心。（劉龍珠提供）