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劉龍珠： 華人就業 藍領或大有可為

記者張宏／洛杉磯報導
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加州第49選區眾議員候選人劉龍珠（左二）捐贈5000美元支持美國管道工工會UA ...
加州第49選區眾議員候選人劉龍珠（左二）捐贈5000美元支持美國管道工工會UA Local 250教育基金。（劉龍珠提供）

相比擠白領賽道可能工作難找，藍領未來或大有可為。加州第49選區眾議員候選人劉龍珠日前前往嘉甸那（Gardena）的美國管道工工會UA Local 250總部，並捐贈5000美元支持工會教育基金，以實際行動肯定藍領技術教育對美國社會的貢獻。

在加州眾議會第59選區眾議員陳立德陪同與引薦下，UA Local 250商業經理兼財務秘書長Ben Clayton及政治行動委員會主席Pete Wohlgezogen帶領兩人參觀工會培訓中心，了解學徒培訓制度及技術教育成果。現場學員正進行管道安裝、高精度焊接、空調與冷凍系統組裝等專業訓練。

UA Local 250提供免學費學徒培訓計畫，主要涵蓋蒸汽管道與工業管線技術（Steamfitter & Industrial Pipefitter），及空調與冷凍技術（Air Conditioning & Refrigeration）兩大專業領域。學員在接受專業訓練的同時即可獲得薪資，透過「做中學、學中做」模式培養實務能力，為南加州建築、工業及公共基礎建設領域輸送大量專業人才。

劉龍珠表示，UA Local 250不僅是培養技術人才重要基地，更是支撐美國基礎建設發展的重要力量。這些技術工人長期在第一線工作，面對高溫、風雨或危險環境，默默維護著社會正常運作。他們的專業與奉獻值得全社會尊重與支持。

他表示，長期以來許多亞裔家庭，普遍將升讀名校、從事白領專業工作視為唯一成功道路，卻忽略技術職業同樣能夠提供穩定收入、良好福利與社會尊嚴。美國社會對技術人才需求持續增加，技職教育應成為年輕人規畫未來的重要選項之一。並非每個孩子都適合同樣的人生道路，應該尊重個人天賦與興趣。

加州第49選區眾議員候選人劉龍珠（中）和加州眾議員陳立德（左）參觀工會培訓中心。...
加州第49選區眾議員候選人劉龍珠（中）和加州眾議員陳立德（左）參觀工會培訓中心。（劉龍珠提供）

精華 FAQ

  • 他前往工會總部，是為了捐贈五千美元支持教育基金，並實地了解工會的學徒培訓制度，表達對藍領技術教育與基礎建設人才培育的肯定。

  • UA Local 250提供免學費學徒計畫，涵蓋蒸汽管道與工業管線、空調與冷凍技術等領域，學員可邊受訓邊領薪，透過實作累積專業能力。

  • 他認為不應只把名校與白領工作視為唯一成功道路，技術職業同樣能提供穩定收入、良好福利與社會尊嚴，年輕人應依天賦與興趣選擇出路。

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