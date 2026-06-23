亞裔女身分被盜 卻得證明「真身」
ABC7電視台報導，南加州一名亞裔小學老師Yuri Ho發現自己身分被盜用。竊賊獲取她的所有重要身分信息，創造出另一個「她」。對方甚至「賊喊捉賊」，向政府部門舉報真正的Yuri Ho盜取「她」的身分。報導稱，這不只是信用卡號碼或銀行支票帳戶被盜用而已，而是有人幾乎成了另一個「你」。
Ho是一名小學教師，今年2月發現有人盜用她的身分。最初察覺異狀，是她前往銀行處理一筆自己毫不知情、卻掛在她名下的貸款。「當銀行職員看到我時說：『哦，對，那肯定不是你。』然後他才向我們解釋這句話的意思。」Ho女士說，銀行職員的意思是，另一名女子（目前已被拘留）曾成功申請一筆貸款。
隨著事件逐漸明朗，Ho女士發現該女子盜用她的社安號、取得她的出生證明副本，並藉此申請駕照，創造出一個「新的Yuri Ho」。這名身分竊賊之後還購買一輛全新BMW，並將車撞毀。
和許多身分被盜的受害者一樣，Ho女士開始意識到，要證明自己才是真正的「Yuri Ho」並不容易。理財顧問Ali Hashemian表示，原因之一是銀行並不一定站在你這一邊。「在調查期間，銀行必須先承擔這筆損失，他們其實不太積極處理。這涉及成本，會讓他們傾向放慢處理速度。」
對受害者來說，放慢腳步也是不錯的建議。在這種令人不知所措的時刻，不要驚慌。
ABC7報導，首先，防止進一步損害。聯絡三大信用評等機構之一：Experian、Equifax或TransUnion，凍結你的信用紀錄或提交詐欺警示，以防止更多損失。同時，向網際網路犯罪投訴中心（Internet Complaint Center）申訴。接下來聯絡IRS（國稅局），申請專屬PIN碼報稅。許多身分竊賊會在每年初提早提交虛假報稅表，以竊取你的退稅款；有了PIN碼後，即使對方擁有你的社安號，也無法冒用你的身分報稅。最後，前往IdentityTheft.gov。該網站由FTC（聯邦貿易委員會）管理，能一步步引導你完成整個處理流程，減輕面對身分盜用時的壓力與困惑。
Ho女士的案例相當極端。她被迫重新申請駕照，甚至正在考慮更換社安號。「這是一個學習的過程，我感覺自己像是在上一門如何保護自己和身分的速成課。」
她先在銀行處理一筆自己毫不知情的貸款時察覺異狀，職員告知那筆貸款是別人以她名義申請的，之後才逐步發現整起身分盜用事件。 報導指出，竊賊取得她的社安號、出生證明副本，並用這些資料申請駕照，建立出另一個「Yuri Ho」，甚至再以她名義購車。 先聯絡Experian、Equifax或TransUnion凍結信用或加註詐欺警示，再向網路犯罪投訴中心與FTC網站申報，並向IRS申請報稅專屬PIN碼。
精華 FAQ
她先在銀行處理一筆自己毫不知情的貸款時察覺異狀，職員告知那筆貸款是別人以她名義申請的，之後才逐步發現整起身分盜用事件。
報導指出，竊賊取得她的社安號、出生證明副本，並用這些資料申請駕照，建立出另一個「Yuri Ho」，甚至再以她名義購車。
先聯絡Experian、Equifax或TransUnion凍結信用或加註詐欺警示，再向網路犯罪投訴中心與FTC網站申報，並向IRS申請報稅專屬PIN碼。
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