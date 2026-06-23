保育團50周年 巴士巡迴6站展成果

加州保育團成立50周年，推出大巴遊，並招募青年加入保育事業。（加州保育團提供）

加州 保育團（California Conservation Corps，CCC）今年迎來成立50周年。為慶祝這一重要里程碑，該機構推出「金州巡迴巴士之旅」，並在加州自然資源局（CNRA）總部舉辦慶祝活動與博覽會，以紀念CCC為青年人創造成長機會的卓越貢獻，並表彰在保護和改善自然資源發揮的重要作用。

金州巡迴巴士將在全州舉辦六站巡迴活動。目前大巴已走過聖地牙哥 、洛杉磯 ，將在23日、25日以及29日、7月1日分別在弗雷斯諾（Fresno）、蒙特雷（Monterey）、東灣（East Bay）、溪口（Chico）展開活動。在每一站活動中，參與者將有機會聆聽CCC服務故事和個人成長經歷、觀看CCC項目成果展示、與現任學員面對面交流等。

CCC主任JP Patton表示：「每位學員在加入CCC時，都帶著獨特的人生故事、經歷和視角。當他們離開項目時，帶走的不僅僅是證書，更是全新的經歷、成就及看待人生的新視角。他們實現了成長與蛻變，成為更優秀的公民、更優秀的工作者，也是加州青年最好的代表。」

全州巡回活動將於7月7日在沙加緬度市加州自然資源局總部迎來高潮。活動將包括民選官員致辭、合作夥伴及利益相關者發言、CCC校友分享、項目成果展示等。

加州保育團CCC成立於1976年7月7日，是美國規模最大、歷史最悠久且最具影響力的保育服務團體項目。多年來，CCC積極參與全州野火預防、緊急救援、棲息地修覆、森林韌性建設以及其他關鍵自然資源保護項目。截至目前，已有超過13萬8000名青年加入CCC，通過項目獲得實踐培訓、專業認證及通往有意義職業發展的機會。

加州保育團在成立50周年之際，推出大巴遊，國會議員趙美心（右三）為其頒發賀狀。（加州保育團提供）

50周年大巴車行駛至加州六站。（加州保育團提供）