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洛塗鴉樓擬掛巨型看板搶賺廣告費 洛市府未接受

編譯陳盈霖／綜合報導
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該爛尾大樓，在洛杉磯核心地區，位湖人隊主場Crypto.com Arena（原名...
該爛尾大樓，在洛杉磯核心地區，位湖人隊主場Crypto.com Arena（原名史泰博中心）旁。Crypto.com Arena是2028年洛杉磯奧運的場館之一。路透社

紐約郵報報導，洛市中心三棟布滿塗鴉的中資泛海廣場（Oceanwide Plaza）收購案，近期再掀爭議。內部人士透露，試圖收購這棟「塗鴉樓」（Graffiti Towers）的開發商喬杜里（Kali P. Chaudhuri）正盤算優先啟用建築底部巨型LED廣告看板，好「大賺一筆」。批評者擔心該案最終會淪為一座「掛著LED燈帶的空殼建築（skeleton with an LED belt）。」

這座面積約5萬平方呎的數位廣告看板，是泛海廣場核心資產之一。消息人士指出，該看板將列入第一階段完工的工程之一。目前買賣合約中，並未明文要求買方遵守施工進度或完工時程，多位專精洛市中心商業不動產的高層都認為，「廣場的完工可能並非首要目標，廣告看板才是重中之重」。

若看板啟用，據稱將成為「洛杉磯最大的數位廣告看板」。一大型戶外廣告公司高層稱，「單靠廣告收入，每年就可進帳數千萬美元。」

這項受人矚目的開發案，原由總部位北京的泛海控股（Oceanwide Holdings）於2015年啟動，計畫在洛杉磯湖人隊主場Crypto.com Arena（原名史泰博中心）對面興建三棟高樓，包含飯店、豪華公寓、餐廳、數位看板與零售商等。然開發商2019年資金枯竭停工，僅完成60%；該樓從此爛尾至今，已有七年。Crypto.com Arena是2028年洛杉磯奧運的場館之一。

2023年底，這些遭棄置的摩天樓被塗鴉客占領，三棟建築物外牆成了大型塗鴉藝術空間，色彩鮮豔的畫面在社群媒體瘋傳，還有高空跳傘者從頂樓躍下，行為藝術家在兩棟40層高的廢棄高塔間拉起僅一吋寬的扁帶行走並拍攝影片。這些都讓洛杉磯淪為全球笑柄。

至今年2月，喬杜里提出透過美國破產法第11章（Chapter 11 bankruptcy）收購該資產，才出現一絲曙光。但這項4億7000萬美元的救援收購案，目前仍陷僵局。該案原訂近期在破產聽證會取得進展，但洛市府官員拒絕接受喬杜里領導KPC開發公司（KPC Development Co.）提出的開發案，聽證會已延後至7月20日。根據法庭文件，市府認為開發商未提出足夠詳盡的執行藍圖，「市府追求的是一項能真正成功完成的交易。」

房地產訴訟律師羅文（Eric Rowen）告訴郵報 ，「KPC對這個重建計畫的目標是完成整體開發。雖然LED看板是重要組成部分，但五星級酒店與高端住宅工程同樣重要，該案完成後，將成為洛杉磯市中心首屈一指的複合式商業住宅中心。」

如今，距離洛杉磯主辦2028年夏季奧運只剩兩年，外界壓力持續升高。這項開發案能否華麗變身為最耀眼的新地標，抑或最終成為「全美最賺錢的廣告看板之一」，外界都在看。

洛杉磯市中心未完工項目「泛海廣場」( Oceanwide Plaza)，建築外牆...
洛杉磯市中心未完工項目「泛海廣場」( Oceanwide Plaza)，建築外牆布滿明亮的大寫字母和塗鴉創作。（美聯社）

精華 FAQ

  • 消息指出，他計畫先啟用建築底部約5萬平方呎的巨型LED廣告看板，藉由高額廣告收益快速回收資金，甚至被認為可能成為重建案中最重要的一步。

  • 市府認為買方未提出足夠詳盡的施工與完工藍圖，且合約也沒有明確要求遵守進度，因此擔心交易只會偏重看板收益，無法真正完成整體開發。

  • 泛海廣場自2019年停工後僅完成六成，至今已閒置七年，後來更被塗鴉客占領成為社群熱點，如今雖有收購希望，仍卡在破產程序與市府審查。

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