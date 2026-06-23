張王韞聰獎學金得獎生 今秋就讀柏加大

獎學金獲獎得主Daghan Ustundag（左二）、滕礼子（Paige Teng）（左三）及獎學金創始人張志堅（右一）。（張志堅提供）

聖瑪利諾 聯合學區 （SMUSD）宣布，2026年「張王韞聰紀念獎學金」（Yun-Chung W. Chang Memorial Scholarship）由聖瑪利諾高中應屆畢業生滕礼子（Paige Teng）及Daghan Ustundag獲得。兩位學生今秋都將進入柏克萊加大 （University of California, Berkeley）就讀。

該獎學金由聖瑪利諾聯合學區華人教委張志堅（C Joseph Chang）於2016年5月設立，以紀念其母親張王韞聰，並鼓勵聖瑪利諾高中畢業生投身生物醫學科學研究及醫療健康專業領域，支持相關教育與科研發展。

今年的獎學金頒獎儀式由張志堅代表家族向兩名獲獎學生頒發獎項。他表示，家族很榮幸能夠持續支持這項具有意義的獎學金計畫，至今已邁入第十年，希望透過獎學金鼓勵更多年輕人投入醫學與生命科學領域，回饋社會。

張志堅介紹，母親張王韞聰女士1944年畢業於日本東京女子藥學專門學校，之後從事藥劑師工作超過70年。她畢生熱愛醫療專業，也長期鼓勵子女參與慈善與社區服務，希望透過自身所學造福社會。家人因此設立紀念獎學金，延續她關懷教育與醫療發展的精神。

自2016年創立以來，已有20位聖瑪利諾高中優秀畢業生獲得此項榮譽。學區表示，張王韞聰紀念獎學金多年來持續表彰在學術及社區服務方面表現優異、並有志於醫療健康相關領域的畢業生，已成為聖瑪利諾高中最具代表性的獎學金之一。