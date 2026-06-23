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東谷華協三方向搭橋 獲頒傑出社區服務獎

記者啟鉻／東谷報導
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東谷華美協會在西河濱政府協會年度頒獎活動中，獲頒傑出社區服務獎。（東谷華美協會提...
東谷華美協會在西河濱政府協會年度頒獎活動中，獲頒傑出社區服務獎。（東谷華美協會提供）

東谷華美協會（ECAA）在西河濱政府協會（WRCOG）年度頒獎活動中，獲頒傑出社區服務獎（Outstanding Community Service Award）。2026年，西河濱地區僅有兩家非營利組織獲得這一殊榮，ECAA成為其中之一。

東谷華協表示，這項榮譽不僅屬於協會，更屬於每一位支持東谷華協、參與活動貢獻時間和愛心的會員、義工和社區朋友。正是因為大家共同努力，華協才能舉辦豐富多彩的文化活動、親子講座、社區服務和節慶慶典。讓更多人認識華人文化，也讓華人在社區中發出更積極聲音。

東谷華協指出，將繼續攜手努力，為社區帶來更多溫暖與美好，也讓更多人看見華人社區的力量與風采，這個獎項屬於東谷華協的每一個人。

東谷華美協會是當地最具活力的華人組織。由黃樹梧創辦，現任會長陳海寧。華協致力於凝聚在地華人、傳承中華文化，並積極促進華人群體與美國主流社會的溝通和交流。東谷華協透過三大華人參與內容，構築華人社區與主流社會的橋樑。

三大內容包括：一是文化與教育，創辦東谷中文學校與中文圖書館，每逢中秋、元宵等傳統節日，舉辦大型慶典與藝文展演，推廣書畫與花藝；二是社區與服務，組織義工投入街路清潔等公共事務，同時作為政府資訊傳播平台，為新移民提供生活諮詢與協助；三是休閒與交流，成立多元化的休閒俱樂部，射擊、書法、園藝、武術、舞蹈等，豐富居民業餘生活。

精華 FAQ

  • 東谷華美協會在西河濱政府協會年度頒獎活動中，獲頒傑出社區服務獎，成為2026年西河濱地區僅有的兩家得獎非營利組織之一。

  • 協會表示，這份榮譽不只屬於華協本身，也屬於所有支持協會、投入時間與愛心的會員、義工及社區朋友，因為大家共同成就了各項活動。

  • 東谷華協透過文化教育、社區服務與休閒交流三大方向，推動中文學校與節慶活動、參與公共事務及新移民協助，並以多元俱樂部促進互動。

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