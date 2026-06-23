鑽石吧宣導防蚊 公園拍照可抽獎

夏季蚊蟲進入活躍期，為提高民眾對蚊媒疾病的認識，鑽石吧市 將與大洛杉磯縣病媒蚊防治區（GLACVCD）共同舉辦「Let’s Chalk About Mosquitoes（一起來畫蚊子）」宣導活動，透過創意粉筆彩繪藝術，向社區居民傳遞防蚊 知識。

防治區工作人員於6月15日至19日在鑽石吧市的Pantera Park公園步道上繪製大型粉筆彩畫及防蚊宣導標語，活動宣傳期間為21日至27日。民眾可前往公園欣賞彩繪作品，並了解如何預防蚊蟲叮咬及降低蚊媒疾病風險。

病媒蚊防治專家指出，西尼羅病毒仍是加州 最常見的蚊媒傳染疾病，近年來入侵南加州的埃及斑蚊（Aedes aegypti）和白線斑蚊（Aedes albopictus）持續增加，這類蚊子具有傳播登革熱（Dengue）、茲卡病毒（Zika Virus）及屈公病（Chikungunya）的能力。這類入侵蚊種繁殖力極強，只需瓶蓋大小的積水便能產卵，幼蟲在不到一周時間內即可孵化成會叮咬人的成蚊。因此，民眾應定期檢查住家周圍是否有積水容器，包括花盆底盤、水桶、廢棄輪胎、寵物飲水盆及雨水收集器等，以防蚊蟲滋生。

為鼓勵社區參與，活動期間民眾只要在Pantera Park與彩繪作品合影，並在社群媒體上標註大洛杉磯縣病媒蚊防治區及鑽石吧市地點，就有機會參加抽獎。獎品包括防蚊液、防蚊宣導資料及活動紀念品等禮品袋，中獎者可至鑽石吧市政府領取。

市府提醒，隨著夏季氣溫升高，蚊蟲繁殖速度加快，民眾外出時應穿著淺色長袖衣褲、使用經環保署（EPA）核准的防蚊產品，並避免家中出現積水環境，降低蚊媒疾病傳播風險。