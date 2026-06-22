台灣元素「城中城」鳳凰城蓄勢待發

台積電（TSMC）鳳凰城廠區附近的「城中城」Halo Vista設計圖。（取自設計公司Swaback）

CoStar新聞網報導，當台積電 （TSMC）鳳凰城晶片廠數千員工結束一天的工作下班時，迎接他們的往往是大片空曠的沙漠。然而，這樣的景象在未來幾年將面臨劇烈轉變，一波新興的開發熱潮正蓄勢待發；包括在鳳凰城北部2300英畝土地上，打造集結眾多台灣元素、轉為台積電員工及其家屬服務的「城中城」，第一批開發案預計11月動工。

這片環繞著台積電廠區、占地達2300英畝的土地被命名為「Halo Vista」，被譽為亞利桑納州 的下一個「城中城」（city within a city）。根據規畫，該區將打造3000万平方呎的商業空間，涵蓋零售、工業與研發領域，並預計興建約9000戶的多戶型住宅。

雖然Halo Vista與台積電廠區各自獨立，但其誕生與這家晶片巨頭息息相關。鳳凰城市府早在10年前就構思這座園區，目的是為吸引台積電進駐，並為其打造一個走向成功的產業生態圈。Halo Vista的合作開發商之一Common Bond，正在打造11畝的零售與醫療機構，這也是當地第一批開發案。其負責人Brian Frakes接受CoStar新聞網採訪表示，Halo Vista就是為台積電雇員而設，滿足零售、醫療等需求。

Brian Frakes透露，這11英畝的建案打算在11月動工，並在一年後正式營業。「這只是整個項目的第一階段，未來預期還有更多建案陸續展開」。他也觀察到，台積電員工對家鄉餐飲的需求強烈，當地市場目前幾乎「空白」。他希望在建案完工後，能引入大量的台灣品牌進駐。

台積電於2020年正式進軍亞利桑納州，當時在州政府的土地拍賣中標下1128英畝土地。該廠已於2024年投入晶片生產，且台積電的擴建步伐從未停歇，最近更在2026年的另一場州土地拍賣中，再度出手收購900多英畝的土地。

與此同時，麥克房地產集團（Mack Real Estate Group）在2024年的州土地拍賣中，斥資5630萬美元購入土地用於開發Halo Vista。在好市多（Costco）與萬豪國際酒店（Marriott International）等首批進駐商號簽約後，麥克房地產與其開發合作夥伴已於今年3月正式為Halo Vista項目動土。

除Halo Vista瞄準台積電帶來的商機外，其他機構也欲欲躍試。去年8月，皮奧里亞市(Peoria)斥資買下834英畝土地，準備在Halo Vista以西建立規模更大的創新走廊。台積電不斷擴大的規模，正是皮奧里亞市採取這項重大舉措的主因，該市計畫藉此吸引台積電的供應商落腳，並為未來移居此地的居民提供新型住宅支援。

此外，鳳凰城市議會也投票通過，將台積電正南方一塊超過6000英畝的州有土地重新畫分地目，用於未來開發住商混合區，屆時將提供超過1萬5000戶涵蓋獨棟別墅與多戶型住宅的居住單元。該項目的申請方為普爾特房屋（Pulte Homes），目前土地產權仍歸州土地管理局所有。