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「鋰礦」帶動就業 內華達州吸移居潮

編譯組╱綜合報導
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美國內華達州發現的鋰礦床，粗估儲量高達2000至4000萬噸，可能是全球最大。（...
美國內華達州發現的鋰礦床，粗估儲量高達2000至4000萬噸，可能是全球最大。（美聯社）

紐約郵報報導，過去以博弈產業與酷熱沙漠氣候聞名全美的內華達州，如今正迎來一波強勁的就業潮。隨著大批勞工與企業陸續遷出鄰近的加州，加上該州極具戰略價值的「鋰礦」儲量在人工智慧（AI）技術需求暴增下身價水漲船高，正成為推動當地經濟轉型的新引擎。

美國勞工統計局（BLS）的最新統計，內華達州的勞動力在2025年4月至2026年4月間成長了1.9%，位居全美之冠，且遠高於全美平均0.2%的成長率。

在該段期間內，全美國創造的所有新職缺中，竟然有高達12%集中在內華達州。要知道，內華達州的人口僅占全美總人口的1%左右。經濟決策官員指出，這項成績是該州多年來致力於推動經濟多元化、擺脫過度依賴博弈與娛樂業的成果。

數據顯示，「專業與商業服務業」是過去一年引領內華達州就業成長的領頭羊，其次是「教育與醫療服務業」。內華達州就業、培訓與復原部首席經濟學家施密特（David Schmidt）將部分成長歸功於內華達州友善的稅收政策。

施密特進一步指出，內華達州蘊藏豐富的鋰礦，對於計畫開發或擴大採礦項目的企業極具吸引力。由於鋰是維持AI模型運作所需電池的核心關鍵材料，再加上內華達州擁有約11萬平方英里的廣闊未開發土地，使其成為建置數據中心等AI相關基礎設施的絕佳首選地點。

這波徵才熱潮恰逢當地博弈產業步入放緩期，顯示內華達州的經濟結構正逐漸擺脫對賭博與觀光業的依賴。

內華達州的人口紅利也是推動就業繁榮的功臣，這與該州鄰近加州有直接關係。聯邦數據顯示，從2000年到2025年間，內華達州的人口激增了62%以上。

與鄰近的加州、愛達荷州和亞利桑納州相比，內華達州的生活成本依然相對低廉。

去年剛從華盛頓特區搬到拉斯維加斯的凱瑟里奇（Emma Keserich）告訴CNBC新聞網：「人們總以為拉斯維加斯就只有賭城大道，但這裡擁有的遠比外人看到的還要多。」

精華 FAQ

  • 主要原因包括加州企業與勞工外移、鋰礦在AI需求下升值，以及州內低稅負與較低生活成本，吸引更多投資與人口移入。

  • BLS統計顯示，2025年4月至2026年4月間，內華達州勞動力成長1.9%，不僅高於全美平均0.2%，更是全國各州之冠。

  • 因為當地擁有豐富鋰礦，可支撐電池供應鏈，加上約11萬平方英里的未開發土地，適合興建數據中心與其他AI基礎設施。

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