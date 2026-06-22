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洛杉磯海外獅子會 國慶煙火義賣

記者張宏╱洛杉磯報導
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洛杉磯海外獅子會宣布，將在6月28日至7月4日期間在羅斯密舉辦煙火義賣籌款活動。...
洛杉磯海外獅子會宣布，將在6月28日至7月4日期間在羅斯密舉辦煙火義賣籌款活動。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯海外獅子會（Los Angeles Overseas Lions Club）宣布，將在6月28日至7月4日在羅斯密舉辦煙火義賣籌款活動，呼籲民眾積極參與。

蒙特利公園市前市長林達堅（右）現場捐出100美元給創會會長金雪倫。（記者張宏╱攝...
蒙特利公園市前市長林達堅（右）現場捐出100美元給創會會長金雪倫。（記者張宏╱攝影）

蒙特利公園市前市長林達堅現場就捐款，他表示，南加華人獅子會在社區中發展得非常迅速。如今有很多人，尤其是華裔積極參與志願服務，投入時間與資源回饋社區，他為此感到欣慰。

（前排左起）哈岡獅子會前會長Jack Mao、洛杉磯海外獅子會前總監呂政達、新任...
（前排左起）哈岡獅子會前會長Jack Mao、洛杉磯海外獅子會前總監呂政達、新任會長夏楚芝、蒙市前市長林達堅、創會會長金雪倫、前任會長王天玲在活動中交流。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯海外獅子會創會會長金雪倫（Sharon King）表示，今年是海外獅子會慶祝成立40周年，也是美國國慶250周年，為此舉辦國慶活動與義賣，希望大家積極參與，籌得款項將全數用於社會公益項目及社區合作發展。獅子會多年來熱心公益、奉獻大愛，積極回饋社會。

活動還為獅友慶生並贈送禮物。（記者張宏╱攝影）
活動還為獅友慶生並贈送禮物。（記者張宏╱攝影）

現任會長夏楚芝表示，今年是獅子會第二年舉辦煙火籌款，時間是28日至7月4日在羅斯密的嘉偉大街9000號舉行，去年雖面臨很多挑戰，但還是籌集到1萬多美元善款。今年為節省保安費用，把善款更多用於社區活動，獅子會義工打算徹夜輪值，希望今年有更多民眾來參與。

精華 FAQ

  • 活動時間為6月28日至7月4日，地點在羅斯密嘉偉大街9000號。主辦單位希望民眾踴躍前往購買煙火，支持社區公益籌款。

  • 籌得款項將全數用於社會公益項目及社區合作發展，強調善款不作他用。獅子會希望透過義賣，把資源直接回饋在地社區。

  • 今年是海外獅子會成立40周年，也是美國國慶250周年，別具紀念意義。為節省保安費用，義工將徹夜輪值，盼提高公益效益。

洛杉磯 蒙特利公園市 華裔

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