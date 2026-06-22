南加台灣生技年會 聚焦AI、跨國創業

南加台灣生技協會21日於洛杉磯加大舉辦第十屆年度生技研討會 。（記者謝雨珊／攝影）

南加 台灣生技協會21日於洛杉磯 加大（UCLA）舉辦第10屆年度生技研討會「From Foundations to Frontiers: AI, Innovation, and the Future of Biomedicine」。當天聚集近百人參加，共同探討人工智慧、生技醫藥創新與跨領域合作的最新發展。

本次年會聚焦人工智慧（AI）在生物醫學與製藥科技領域的最新發展，並探討產學合作及跨領域交流如何加速下一世代醫療創新的推進。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長周立偉表示，科技組多年來持續支持南加台灣生技協會舉辦各類研討會，為學術界與產業界搭建交流平台，促進技術合作與資訊分享。他指出，這次除了吸引南加州 地區專業人士參與外，還有不少與會者特地從亞利桑納州等外州前來，希望藉此掌握生技產業最新發展趨勢，並拓展合作機會。

南加台灣生技協會會長江小如表示，這場大型研討會歷經兩年籌備，協會去年就將資源集中於舉辦多場交流活動及專題座談，為今年年會奠定基礎，因此今年的議程內容更加完整且多元。

她指出，今年研討會涵蓋多項前瞻議題，包括新創公司如何從創業階段成長擴展為大型企業、利用晶片技術影響與控制人體行為的生醫科技等，包含多項時下最熱門且討論度高的最新發展趨勢。

此外，適逢協會成立十周年，她也特別邀請多位具有國際創業經驗的講者分享心得，包括從台灣赴美重新創業的企業家，以及運用亞洲資源在美國建立事業的歐洲創業者，透過他們的實戰經驗，為與會者提供跨國創業與產業發展的寶貴參考。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長周立偉在南加台灣生技協會舉辦的生技研討會上致詞。（記者謝雨珊／攝影）

南加台灣生技協會會長江小如（左一）與現場與會者互動。（記者謝雨珊／攝影）