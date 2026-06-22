南加台灣生技年會 聚焦AI、跨國創業
南加台灣生技協會21日於洛杉磯加大（UCLA）舉辦第10屆年度生技研討會「From Foundations to Frontiers: AI, Innovation, and the Future of Biomedicine」。當天聚集近百人參加，共同探討人工智慧、生技醫藥創新與跨領域合作的最新發展。
本次年會聚焦人工智慧（AI）在生物醫學與製藥科技領域的最新發展，並探討產學合作及跨領域交流如何加速下一世代醫療創新的推進。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長周立偉表示，科技組多年來持續支持南加台灣生技協會舉辦各類研討會，為學術界與產業界搭建交流平台，促進技術合作與資訊分享。他指出，這次除了吸引南加州地區專業人士參與外，還有不少與會者特地從亞利桑納州等外州前來，希望藉此掌握生技產業最新發展趨勢，並拓展合作機會。
南加台灣生技協會會長江小如表示，這場大型研討會歷經兩年籌備，協會去年就將資源集中於舉辦多場交流活動及專題座談，為今年年會奠定基礎，因此今年的議程內容更加完整且多元。
她指出，今年研討會涵蓋多項前瞻議題，包括新創公司如何從創業階段成長擴展為大型企業、利用晶片技術影響與控制人體行為的生醫科技等，包含多項時下最熱門且討論度高的最新發展趨勢。
此外，適逢協會成立十周年，她也特別邀請多位具有國際創業經驗的講者分享心得，包括從台灣赴美重新創業的企業家，以及運用亞洲資源在美國建立事業的歐洲創業者，透過他們的實戰經驗，為與會者提供跨國創業與產業發展的寶貴參考。
年會在洛杉磯加大UCLA舉行，主題為「From Foundations to Frontiers: AI, Innovation, and the Future of Biomedicine」，吸引近百人參與，聚焦人工智慧、生技醫藥創新與跨域合作。 研討會重點放在AI於生物醫學與製藥科技的應用，也談到產學合作如何加速醫療創新，並涵蓋新創成長、晶片影響人體行為等前瞻議題。 協會邀請從台灣赴美重新創業的企業家，以及運用亞洲資源在美國創業的歐洲講者，分享跨國創業實戰經驗，供與會者借鏡產業發展與國際布局。
精華 FAQ
年會在洛杉磯加大UCLA舉行，主題為「From Foundations to Frontiers: AI, Innovation, and the Future of Biomedicine」，吸引近百人參與，聚焦人工智慧、生技醫藥創新與跨域合作。
研討會重點放在AI於生物醫學與製藥科技的應用，也談到產學合作如何加速醫療創新，並涵蓋新創成長、晶片影響人體行為等前瞻議題。
協會邀請從台灣赴美重新創業的企業家，以及運用亞洲資源在美國創業的歐洲講者，分享跨國創業實戰經驗，供與會者借鏡產業發展與國際布局。
上一則
2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽
下一則