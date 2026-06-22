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亞洲生技新創闖美 關鍵在跨界合作

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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Marianne van der Steen在生技研討會上，鼓勵台灣生技新創積極...
Marianne van der Steen在生技研討會上，鼓勵台灣生技新創積極與國際連結，將創新技術帶向全球。（記者謝雨珊／攝影）

Hummingbird Biomedical Venture Studio創辦人Marianne van der Steen（范德史汀）在南加台灣生技協會21日舉辦的生技研討會上表示，無論是推動再生醫學發展、建立新創企業，或進軍全球市場，成功的關鍵始終來自跨領域社群與國際合作。她鼓勵台灣生技新創積極與國際醫療機構、投資人及產業夥伴建立連結，才能真正將創新技術帶向全球。

范德史汀來自歐洲，目前與梅約診所（Mayo Clinic）合作推動健康科技加速器（Health Tech Accelerator）及創業育成平台（Venture Studio），協助全球醫療科技新創企業進入美國市場。她的職涯橫跨學術界、創業圈與投資領域。

談到近年快速發展的人工智慧（AI），范德史汀表示，七年前創立的RegMed XB轉譯研究機構，目標就是推動醫療從「照護疾病（care）」邁向「治癒疾病（cure）」，而AI未來將有助於加速細胞治療、組織工程及再生醫學產品的研發與臨床應用。

范德史汀強調，生技創新不可能由單一機構獨自完成。無論是梅約診所、加州再生醫學研究院（CIRM）、洛杉磯加大（UCLA）或爾灣加大（UCI），都必須透過跨國合作、整合學術研究、產業資源及資本市場力量，才能推動重大醫療突破。

她指出，梅約診所每年都會從全球遴選優秀企業加入加速器計畫，其中不乏來自台灣的團隊。「我們不是單純幫助企業擴張規模，而是希望把真正能改善病患生活的創新技術帶進醫療體系。」

針對許多亞洲及歐洲企業積極布局美國市場，范德史汀則提醒，技術往往不是失敗主因，文化差異才是真正挑戰。她觀察到，不少海外企業在母國表現優異，但進入美國後卻難以複製成功模式。其中一個重要原因在於溝通文化不同。

她舉例，美國投資人或合作夥伴在聽完簡報後，可能會客氣地表示「很有潛力」、「我們很喜歡」，但之後卻沒有下文；相較之下，荷蘭企業文化較為直接，會明確告知是否投資。法國企業習慣先從創辦背景、研究歷程開始鋪陳，但美國投資人更傾向先了解商業模式、執行策略與市場規模。她認為「這些看似微小的文化差異，往往決定一家企業能否成功進入美國市場。」

精華 FAQ

  • 她認為成功關鍵不在單一技術或單一機構，而是跨領域社群、國際合作，以及把學術、產業與資本市場串聯起來，才能推動醫療創新真正落地。

  • 她目前與梅約診所合作推動健康科技加速器與創業育成平台，從遴選團隊、提供資源到媒合夥伴，協助具潛力的新創更有效進入美國醫療體系。

  • 她指出，技術往往不是最大障礙，真正難題是文化差異，例如美國投資人重視商業模式與市場規模，且溝通方式較含蓄，容易讓海外團隊誤判進展。

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