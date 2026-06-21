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尼克隊奪冠她激動持續尖叫 警查看誤開槍擊斃愛犬

洛杉磯訊
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洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga...
洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga Park）發生的警員開槍擊斃寵物犬事件經過。（洛市警局提供）

洛杉磯市警局20日公布警員隨身攝影機畫面，顯示日前在卡諾加公園社區（Canoga Park）一處公寓發生的警員開槍擊斃寵物犬事件經過。誤殺事件引發社會極大同情，短短數日，狗主人通過GoFundMe平台已募得超20萬美元捐款。

ABC 7電視台報導，事情發生在14日晚約8時55分，當晚也是NBA決賽夜。警方接獲鄰居報案，稱附近住戶有一名女子持續尖叫約20分鐘，不斷高喊「Oh my God」，擔心發生意外，要求警方前往進行安全檢查。

警方抵達後發現，事情與報案內容大不相同。原來女屋主Marie Marcel正在家觀看NBA總決賽。她支持的紐約尼克隊歷經奮戰，終於奪下1973年以來首座總冠軍。作為紐約人和忠實球迷，Marcel興奮不已放聲歡呼，被鄰居誤以為遭遇危險。

警方公布畫面顯示，警員在公寓門口與Marcel交談時，多次要求她先將家中的大型犬關好。一警員甚至表示，那真是一隻很大的狗。另一名警員則說，我可不想被牠咬。

Marcel關上房門片刻後再次開門，當警員詢問狗是否已被關起來時，她回答：「牠不具攻擊性。」但就在此時，狗狗突然從屋內衝出，朝警員方向奔跑並大聲吠叫。畫面顯示，一警員一邊後退一邊舉槍，數秒後槍聲響起，體重106磅的狗Jameson應聲倒地。畫面中可聽見Marcel當場崩潰哭喊「No」，隨後跪倒在愛犬旁痛哭失聲。

案件也引發政治與社會層面關注。洛市警長Jim McDonnell承諾進行全面且透明的調查。他表示，對許多人而言，狗不僅是寵物，更是家庭成員。他表示，警方每天面對未知風險，但也期待警員展現良好判斷、克制與對生命的尊重。依照程序，涉案警員在事件後已暫時離開第一線勤務。

精華 FAQ

  • 警方接獲鄰居報案後前往卡諾加公園公寓，原以為女子持續尖叫有危險，實際上她是在看尼克隊奪冠後歡呼。警方查看時，狗突然衝出屋外，員警隨即開槍。

  • 因為女屋主Marie Marcel當晚看NBA總決賽太過激動，持續尖叫約20分鐘，還不斷高喊「Oh my God」。鄰居擔心她遭遇危險，才請警方前去進行安全檢查。

  • 洛市警長表示將全面且透明調查，並強調警員應展現判斷、克制與尊重生命。涉案員警已暫離第一線勤務，而狗主人也因外界同情，透過募款平台收到超過20萬美元。

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