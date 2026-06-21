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鄭麗文座談衝突 美西華人學會：保留追訴權

洛杉磯訊
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美西華人學會就鄭麗文蒙市座談會秩序爭議發表六點聲明。圖為鄭麗文（右一）演講現場。...
美西華人學會就鄭麗文蒙市座談會秩序爭議發表六點聲明。圖為鄭麗文（右一）演講現場。（本報記者╱攝影）

美西華人學會14日在蒙特利公園市萬豪酒店舉辦國民黨主席鄭麗文「和平繁榮之旅」專題座談會，吸引近600人出席。針對活動期間發生的秩序爭議，美西華人學會發表六點聲明，強調現場秩序維護由主辦單位會同酒店保安及警方依程序處理，並將對散布不實資訊及損害名譽的言論保留法律追訴權。

美西華人學會表示，當天除安排鄭麗文發表專題演講外，會後並舉行座談交流，大會事先已規畫議程及提問方式，並透過主持人及現場螢幕向與會者說明相關流程。聲明指出，座談會進行期間，有人未依規定程序發言，並持續大聲叫囂，影響現場秩序，也妨礙其他與會者聽講權益。期間雙方並發生肢體碰撞，大會工作人員立即通知酒店保安協助處理，並將滋事者帶離會場，警方隨後依現場情況將相關人士帶回警局處理。

美西華人學會表示，鄭麗文於活動期間專注學術及政見分享，未曾干預現場觀眾發言，並對現場所提出問題逐一回應。聲明中並強調，任何參與者的個人行為及因此衍生的法律責任，均應由行為人自行承擔，與主辦單位及主講人無關。

對外界相關討論，美西華人學會表示，若有散布不實資訊、惡意扭曲事實或損害學會及相關人士名譽的言論，將依法追究相關法律責任。美西華人學會表示，此次活動順利完成，顯示南加州華人社區對公共議題理性交流的重視，未來將持續維護合法、理性的對話空間，並搭建更多高品質公共交流平台。

美西華人學會就鄭麗文蒙市座談會秩序爭議發表六點聲明。圖為鄭麗文演講現場。（本報記...
美西華人學會就鄭麗文蒙市座談會秩序爭議發表六點聲明。圖為鄭麗文演講現場。（本報記者╱攝影）

精華 FAQ

  • 本次活動由美西華人學會主辦，地點在蒙特利公園市萬豪酒店舉行，主題為鄭麗文的「和平繁榮之旅」專題座談會，現場約有近六百人參與。

  • 主辦方表示，有人未依規定程序發言並持續叫囂，影響現場秩序與他人聽講權益，雙方甚至發生肢體碰撞，工作人員隨即請保安與警方介入處理。

  • 學會強調鄭麗文僅專注演講與回應提問，未干預觀眾發言，並表示個人行為及法律責任應由行為人自負；若有人散布不實資訊或損害名譽，將依法追訴。

華人 國民黨 鄭麗文

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