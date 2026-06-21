播佑岡倉儲大火復燃 進入緊急狀態

洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）冷藏倉儲中心大火20日仍悶燒中。圖為火場冒出大量濃煙。（新華社）

福斯新聞台報導，洛杉磯 市播佑岡（Boyle Heights）冷藏倉儲中心大火至今仍悶燒中，由於該倉儲內有8500萬磅冷凍食品正在腐壞，洛縣 、市20日宣布當地進入聯合緊急狀態（Joint Local Emergency），以防止重大生物危害與環境危機。

這起事件發生於17日下午2時30分左右，位1400 S. Los Palos St的Lineage Logistics公司49萬1000平方呎商業冷藏倉庫，火勢迅速蔓延至屋頂太陽能板。原本受到控制的火勢，20日復燃並蔓延至建築物殘骸與太陽能板下方，至少三架直升機持續從空中灑水，大量雲梯車在地面以大口徑水袋同步灌救。截至20日並無人員傷亡。官員指出，這將是個「延長事件」，火勢何時能撲滅尚無明確時間表。相關單位仍在評估如何安全進入建築內，以清除裡面龐大的腐爛食品。

為協助受災居民，相關單位開放胡桃休閒中心（Pecan Rec Center，145 S. Pecan St.）與城市露台公園（City Terrace Park，1126 N. Hazard Ave.）兩處24小時臨時收容中心，可攜帶寵物，但需繫繩或置於籠內。

洛杉磯市消防局（LAFD）隊長Branden Silverman表示，好消息是，相關單位進行的空氣檢測結果均顯示，除建築物產生的一般煙霧外，空氣中並無額外有毒化學物質。但他說，不論是洛縣或洛市都有民眾受影響，希望大家在可能的情況下採取相關預防措施。

洛市長貝斯（Karen Bass）提醒，這段時間儘量待在室內。 相關單位建議住在煙霧飄散範圍附近民眾，關閉所有門窗，將空調調為室內循環模式，避免吸入室外空氣。若要外出，最好佩戴密合度良好的N95或P100口罩。

洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）冷藏倉儲中心大火20日仍悶燒中。圖為火場冒出大量濃煙。（路透社）

洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）冷藏倉儲中心大火20日仍悶燒中。圖為直升機參與救火。（美聯社）