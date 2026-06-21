鄭麗文洛城活動爆圍毆 他：被打腦震蕩

國民黨主席鄭麗文14日在蒙特利公園市公開活動期間，活動現場發生肢體衝突。中國民主黨聯盟事後向FBI等單位舉報，指事件涉跨國鎮壓。（界立建提供）

國民黨主席鄭麗文 14日在蒙特利公園市萬豪酒店舉行公開活動期間，曾引爆支持方與反對者肢體衝突。包括活動組織者、中國民主黨國際聯盟成員樂在霖，以及聯盟成員董明、蘇一峰在內多人受傷，董明經醫院診斷為腦震盪。聯盟指事件涉及針對海外反共異議人士的跨國鎮壓，已向美國聯邦調查局（FBI）及相關單位舉報，呼籲依法調查、追究責任。

中國民主黨國際聯盟指出，當天活動提問環節中，多名持不同意見者遭推擠及攻擊。根據其說法，有多人遭毆打、威脅及人身攻擊。聯盟認為，事件涉具中共 政治背景及華人 幫派勢力的一系列跨國鎮壓行動，侵害其人身安全、言論自由。

董明表示，他在衝突中遭多人推倒，頭部、胸口及頸部受創，一度暈厥並持續嘔吐，隨後出現頭痛、頭暈、視力模糊、畏光流淚及頸部疼痛等症狀，目前仍持續接受治療。聯盟表示，董明經醫院診斷為腦震盪及腦部腫脹。

樂在霖表示，他在現場提出質疑後，曾遭多人圍毆。他的頭部、胸部及臉部遭重擊，事後前往急診檢查，醫師未發現骨折及血塊，但認為相關不適屬腦震盪症狀。

中國民主黨國際聯盟負責人界立建表示，對事件表達強烈抗議與譴責，強調任何在美國境內以暴力、恐嚇、跟蹤及圍堵方式打壓反共異議人士的行為，都不應被容忍。聯盟將協助受害者保存證據，追究責任。

活動期間發生衝突，有人倒地並遭多人拉扯。（界立建提供）