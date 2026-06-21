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塑造社區單車新文化 Cub House躍聖市新地標

記者張宏╱聖馬利諾報導
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位於聖瑪利諾Mission路與Euclid道交界的空間，在當地是地標性存在。路過...
位於聖瑪利諾Mission路與Euclid道交界的空間，在當地是地標性存在。路過的人常會疑惑：這裡究竟是餐廳、植物店、酒吧，還是自行車店？（記者張宏╱攝影）

華人社區夏日的小確幸，在聖瑪利諾日前迎來一場充滿生活氣息的自行車聚會。街頭巷尾聚集推車、騎車而來的民眾，大家交換自行車零件、選購單車文化周邊商品，在輕鬆愜意的氛圍中享受周末時光。一華人車友表示，疫情過後，這樣的社區文化活動格外療癒，也讓人重新找回人與人的連結。

位於聖瑪利諾Mission Road與Euclid Avenue交界處的Cub House，在當地已成為頗具特色的地標。許多路過民眾常好奇，這裡究竟是餐廳、植物店、酒吧，還是自行車店？事實上，九年前，洛杉磯本土自行車與休閒服飾品牌Cub House將一座老舊修車廠改造為結合植物苗圃、咖啡文化與單車生活的複合式空間，逐漸發展成車友與社區居民交流聚會的重要據點。

在這裡，自行車不只是運動工具，更是一種生活方式。人們交換零件、分享騎行經驗，討論裝備與路線，也參與定期舉辦的騎行活動和城市探索之旅。對許多人而言，騎車不只是運動，更是認識朋友、融入社區的媒介。

14日舉行的Show Day活動吸引大批車友聚集。現場設有各式自行車相關攤位。人們一邊喝咖啡、一邊聊天，也有人小酌啤酒，在悠閒的氛圍中交流共同興趣。

聖瑪利諾華人居民John徐是資深車友。他表示，並不熱中競速或高強度騎行，而是更喜歡這種兼具社交與休閒性質的單車文化。「這裡不是在比誰騎得更快，而是大家聚在一起聊天、認識彼此，對新手也很友善。」

如今，他幾乎每個周末都會到Cub House待半天，替自行車做保養、參加騎行活動，結束後再和朋友一起喝咖啡或啤酒，已成為他生活中不可或缺的放鬆儀式。

John表示，平日工作大多面對電腦，到周末特別渴望感受真實的人際互動。「我很需要那種『有人的感覺』。」他說，疫情後，更加重視社區連結與面對面交流，也更珍惜這種能讓陌生人自然建立關係的公共空間。

他的女友則參加當地的編織俱樂部，定期與同好聚在一起，一邊織毛衣、一邊聊天分享生活。耳濡目染之下，John也因此多了好幾件手工毛衣、圍巾和帽子。他笑說，這些看似平凡的社區活動，反而讓生活變得更加充實而有溫度。

自行車車友們不定期聚集在這裡，交換零件和討論騎行技巧。（記者張宏╱攝影）
自行車車友們不定期聚集在這裡，交換零件和討論騎行技巧。（記者張宏╱攝影）

華人聚集社區的單車文化很興旺。（記者張宏╱攝影）
華人聚集社區的單車文化很興旺。（記者張宏╱攝影）

現場有各式腳踏車相關攤位，有零配件、T恤衫，腳踏車運動周邊等。（記者張宏╱攝影）
現場有各式腳踏車相關攤位，有零配件、T恤衫，腳踏車運動周邊等。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • Cub House把老舊修車廠改造成結合單車、咖啡與植物的複合空間，外觀與功能都很特別，讓路過民眾常好奇它究竟是什麼，也因此成為當地醒目的社區地標。

  • Show Day吸引大量車友到場，現場有自行車相關攤位，大家交換零件、聊天、喝咖啡，甚至小酌啤酒，在輕鬆愜意的氛圍中共享周末，也促進彼此認識。

  • John徐喜歡這裡不是比速度，而是重視社交與休閒的新單車文化。疫情後他更珍惜面對面互動，常來保養車子、參加騎行，再和朋友喝咖啡或啤酒放鬆。

聖瑪利諾 洛杉磯 華人

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