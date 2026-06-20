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喜劇明星涉隱匿870萬收入、逃稅至少30萬 檢控12罪

洛杉磯訊
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知名喜劇演員兼電視主持人曼西亞（Carlos Mencia）遭檢方提出12項重罪...
知名喜劇演員兼電視主持人曼西亞（Carlos Mencia）遭檢方提出12項重罪稅務詐欺指控，涉嫌多年未申報鉅額收入並逃避繳納州稅。（美聯社）

KTLA電視台報導，洛杉磯縣檢察長霍克曼(Nathan Hochman)18日宣布，知名喜劇演員兼電視主持人曼西亞(Carlos Mencia)遭檢方提出12項重罪稅務詐欺指控，涉嫌多年未申報鉅額收入並逃避繳納州稅。

霍克曼表示，12項指控中有6項涉及曼西亞個人所得稅申報，另外6項涉及其公司稅務申報。

檢方指控，曼西亞於2019年至2024年間，涉嫌隱匿總計約870萬美元收入，導致超過30萬美元的加州州稅未被申報及繳納。在記者會上，霍克曼語帶諷刺表示，他猜曼西亞可能認為稅務問題是個笑話。「但這絕不是笑話。」霍克曼指出，案件涉及稅務公平原則，因為支付門票觀看曼西亞演出的觀眾，大多是誠實納稅的勞工與家庭。

若罪名成立，曼西亞可能面臨重大的刑事處罰，包括監禁、罰金、補繳稅款及其他法律責任。目前檢方尚未公布案件後續庭期安排，也未說明曼西亞是否已聘請律師或提出答辯。檢方表示，若曼西亞在全部12項重罪指控中均被判有罪，他可能面臨超過10年的監禁，並須承擔相關罰款及補稅責任。

現年58歲的曼西亞憑藉脫口秀及喜劇節目在美國娛樂圈走紅，最廣為人知的是主持電視節目Mind of Mencia。此次遭控重罪稅務詐欺，使其再度成為媒體關注焦點。

這並非曼西亞首次捲入稅務問題。根據2021年的媒體報導，國稅局(IRS)曾對他在喬治亞州擁有的三處房產設置留置權(Tax Liens)，原因是其積欠超過100萬美元聯邦所得稅。雖然當時未涉刑事起訴，但外界已開始關注其財務與納稅狀況。

KTLA表示，已向曼西亞的經紀團隊與代表尋求回應，但對方拒絕就相關指控發表評論。

精華 FAQ

  • 檢方共提出12項重罪稅務詐欺指控，其中6項與個人所得稅申報有關，另6項涉及其公司稅務申報，核心都是涉嫌逃避州稅義務。

  • 起訴內容指出，曼西亞在2019年至2024年間，涉嫌隱匿合計約870萬美元收入，進而導致超過30萬美元的加州州稅未申報、也未繳納。

  • 檢方表示，若12項重罪全數成立，曼西亞可能面臨超過10年監禁，並須支付罰金、補繳稅款及其他相關法律責任，後果相當嚴重。

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